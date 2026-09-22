Zbieranie kasztanów to nie tylko zajęcie dla dzieci, które chcą wykonać jesienne ozdoby. Kasztany mogą stać się źródłem niewielkiego zarobku.

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Ruszył skup kasztanów 2026. W sieci coraz więcej ofert

Oferty dotyczące skupu kasztanów znaleźć można na popularnych stronach internetowych z ogłoszeniami. Jak kształtują się tutaj ceny za kilogram?

Przykładowo jeden ze skupujących z Mazowsza oferuje od 50 do 70 gr za kilogram kasztanów i proponuje możliwość ich odbioru. Wyższą stawkę oferuje ogłoszeniodawca z województwa zachodniopomorskiego – 1 zł za kilogram. Tutaj również możliwy jest dojazd do klienta, jednak pod warunkiem, że ten posiada na sprzedaż minimum 200 kg kasztanów. Stawkę 1 zł za kilogram oferuje również jeden ze skupów w Wielkopolsce. Tu jednak klienci muszą sami dowieźć kasztany, które – jak podkreślono – „mają być czyste bez łupin, w workach jutowych lub siatkowych”.

Sprzedający chcą nawet 5 zł za kilogram kasztanów

W sieci znaleźć można również ogłoszenia od osób, które chcą sprzedać zebrane przez siebie kasztany. Okazuje się, że większość proponowanych tam stawek jest wyższa od tych oferowanych przez skupy.

Można znaleźć ogłoszenia, w których kasztany proponowane są w cenie 5 zł za kilogram. Wielu sprzedających oferuje 1 kg kasztanów w cenie 3 zł. Można jednak natrafić na oferty, w których cena za kilogram wynosi 1,50 zł.

Skup kasztanów 2026. Takie kasztany warto zbierać, aby zarobić

Aby zebrane kasztany zostały przyjęte w skupie, muszą spełniać określone wymogi. Muszą być przede wszystkim:

świeże,

zdrowe,

pozbawione łupin.

Do skupu mogą natomiast nie zostać przyjęte kasztany z wszelkimi śladami chorób w postaci ciemnych plam czy pleśni. Niewłaściwe są również kasztany niedojrzałe czy te posiadające uszkodzenia mechaniczne lub pęknięcia. Skupy nie są więc zainteresowane kasztanami, które wcześniej służyły dzieciom do tworzenia jesiennych ozdób.

Przed sprzedażą kasztanów warto więc zadbać o ich właściwe przechowywanie w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu. Dzięki temu dłużej zachowają świeżość. Do skupu natomiast najlepiej dostarczyć je w przewiewnych torbach lub workach.

Rozpoczął się sezon na zbiory kasztanów. Oto do czego wykorzystywane są kasztany

Kasztany skupowane są przede wszystkim z myślą o ich wykorzystaniu w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.

W przypadku kosmetyków znaczenie ma działanie wzmacniające, antybakteryjne i przeciwzapalne kasztanów. Te właściwości sprawiają, że są one szeroko wykorzystywane przy produkcji preparatów przeznaczonych do pielęgnacji cery. Znajdują zastosowanie w kosmetykach do cery wrażliwej, tłustej oraz wykazującej problemy trądzikowe.

Z kolei w przemyśle farmaceutycznym kasztany wykorzystywane są głównie ze względu na zawartość naturalnego związku o nazwie escyna. Zwiększa ona odporność naczyń włosowatych oraz zapobiega obrzękom. Z tego względu wyciągi z kasztanów znaleźć można w składzie preparatów przeciw przewlekłej niewydolności żylnej czy w kremach przeciw żylakom.