Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał 23 września spotkać się z amerykańskim sekretarzem obrony Petem Hegsethem. Na dwa dni przed wizytą spotkanie jednak zostało odwołane. Nastąpiło to na pilną prośbę Amerykanów. Do USA poleci za to dwoje wiceministrów – Magdalena Sobkowiak-Czarnecka oraz Paweł Zalewski. - Mają rozmawiać z Amerykanami w sprawie baz w Polsce oraz współpracy technologicznej – dowiedzieliśmy się ze źródeł dyplomatycznych.
Komunikat w sprawie odwołania wizyty Kosiniaka-Kamysza w USA wywołał dużo pytań. Początkowo podejrzewano, że może to mieć związek z planowanymi zmianami w dyslokacji amerykańskich żołnierzy lub negocjacjami w sprawie zamówień i serwisowania pocisków do systemów Patriot. Waszyngton w ostatnim czasie informował o planach zmniejszenia kontyngentu wojskowego w Europie. Równolegle, 17 września, prezydent USA Donald Trump poinformował w serwisie Truth Social, że trwają rozmowy dotyczące utworzenia stałej bazy U.S. Army w Polsce.
Żołnierze USA w Europie
Amerykański resort obrony oraz dowództwo wojsk w Europie nie osiągnęły jeszcze porozumienia w kwestii ewentualnej redukcji wojsk. Obecnie w Europie stacjonuje ponad 80 tys. amerykańskich żołnierzy. Amerykańskie media twierdzą, że rozważana jest redukcja tych sił nawet o 25-40 tys. żołnierzy.
Okazuje się jednak, że oficjalnym powodem przełożenia wizyty Kosiniaka-Kamysza w USA jest przyjazd do Stanów Zjednoczonych prezydenta Chin Xi Jinpinga, podczas której niezbędna jest obecność Pete'a Hegsetha. Informacje te potwierdził podczas konferencji prasowej w Dorohusku Władysław Kosiniak-Kamysz.
– Była prośba strony amerykańskiej z uwagi, wydaje się, na wizytę przywódcy Chin – stwierdził wicepremier.
Chiński przywódca ma odwiedzić USA w dniach 23-25 września. W tym czasie Pete Hegseth ma towarzyszyć prezydentowi Trumpowi. Głównymi tematami spotkania będzie rozwój sztucznej inteligencji, wygasający w listopadzie rozejm w wojnie handlowej, a także wojny na Bliskim Wschodzie i Ukrainie oraz rosnące ryzyko eskalacji ze strony Rosji wobec państw NATO. Prawdopodobnie to właśnie ze względu na temat rozmów amerykański prezydent chce mieć przy sobie sekretarza obrony.
Zdaniem rozmówców „Rzeczpospolitej” mogą też istnieć inne, nieoficjalne przyczyny przełożenia wizyty Kosiniaka-Kamysza w USA. – Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji w sprawie skali redukcji wojsk w Europie. Chcą dać sobie jeszcze na to czas., Najprawdopodobniej do grudnia – mówi nam osoba z kręgów wojskowych. Brak decyzji Białego Domu w tej i innych sprawach związanych z bezpieczeństwem w Europie mógł sprawić, że Waszyngton postanowił przełożyć rozmowy na inny termin.
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Nowego terminu spotkania z polskim wicepremierem jeszcze nie wyznaczono. W trakcie spotkania miała zostać także podjęta kwestia polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej. Głównymi tematami rozmów byłyby zapewne: kwestia lokalizacji w kraju centrum serwisowania pocisków PAC-3 wykorzystywanych w systemach Patriot oraz negocjacje dotyczące przyszłej obecności amerykańskich żołnierzy nad Wisłą.
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