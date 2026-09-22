Pierwsza z baz ma być zlokalizowana w Narsarsuaq, osady, której liczba mieszkańców zmniejszyła się do kilkudziesięciu po tym, jak Amerykanie zamknęli w 1958 roku działającą tu od 1941 roku bazę wojskową o nazwie Bluie West One.

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Druga baza ma powstać w rejonie Mestersvig, duńskiej placówki wojskowej, która obecnie jest wykorzystywana przez duńską jednostkę specjalną Patrol Syriusza (Sirius Dog Sled Patrol), która patroluje Grenlandię, wykorzystując do tego psie zaprzęgi.

Na Grenlandii działa obecnie jedna amerykańska baza, Pituffik (dawniej baza lotnicza Thule). Baza ta podlega amerykańskim Siłom Kosmicznym, a jej celem jest wczesne wykrywanie ataków rakietowych przeciwko terytorium USA, obserwacja przestrzeni kosmicznej oraz obsługa łączności z satelitami.

Dania, Grenlandia i USA podpiszą umowę, której treść wciąż nie jest znana

Dania, Grenlandia i USA mają podpisać porozumienie, które umożliwi USA uruchomienie nowych baz w Grenlandii 22 września o godzinie 10.30 czasu lokalnego (16.30 w Polsce) w czasie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Tekst umowy nie został podany do wiadomości publicznej. Trzy źródła Reutera, znające szczegóły porozumienia, twierdzą, iż jego szczegóły zostaną ostatecznie ustalone dopiero przy podpisaniu.

Władze Danii i autonomiczne władze Grenlandii nie skomentowały doniesień agencji Reutera o nowych amerykańskich bazach, które mają pojawić się na wyspie. Z kolei rzecznik Białego Domu odmówił komentarza w sprawie szczegółów porozumienia. Powtórzył tylko wcześniejsze oświadczenie, zgodnie z którym podpisanie umowy będzie służyć „zabezpieczeniu i ochronie bezpieczeństwa Grenlandii i USA”.

Dania podkreśla publicznie, że porozumienie powierza nadzór nad bezpieczeństwem Arktyki całemu NATO, sojuszowi, do którego należą zarówno Dania, jak i USA, a nie tylko Danii i Stanom Zjednoczonym.

Donald Trump przekonywał, że USA muszą przejąć Grenlandię ze względów bezpieczeństwa

Porozumienie ws. Grenlandii zostanie zawarte po miesiącach wywierania przez Donalda Trumpa presji na władze Danii w sprawie przekazania USA kontroli nad Grenlandią. Trump w pewnym momencie nie chciał nawet wykluczyć użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą. Sondaże wskazywały jednak, że Grenlandczycy nie chcą, by ich wyspa została włączona do USA.

Grenlandia Foto: PAP

Ostatecznie Dania i Grenlandia, odrzucając możliwość przekazania wyspy USA, podjęły negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w celu znalezienia dyplomatycznego wyjścia z kryzysu.

Trump podkreślał, że kontrola nad Grenlandią jest dla USA ważna ze względów bezpieczeństwa. Wskazywał przy tym na rosnącą aktywność Chin i Rosji w rejonie Arktyki.