Prezydent USA poinformował o sprawie w należącym do siebie serwisie społecznościowym Truth Social. „Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę z Królestwem Danii i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii” – napisał Trump, dodając, że porozumienie stanowi odpowiedź na wszystkie liczne obawy USA.

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Amerykański przywódca zaznaczył, że umowa jest bezterminowa. Zapowiedział, że bezzwłocznie rozpocznie się proces ustanawiania dużej obecności wojskowej USA na Grenlandii. „Będziemy współpracować z mieszkańcami Grenlandii w jej rozwoju i budowie. To rozwiązanie jest doskonałe dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, Danii, Grenlandii i wszystkich naszych sojuszników” – napisał.

Donald Trump: Porozumienie ws. Grenlandii to spełnienie marzeń USA

Donald Trump podkreślił, że umowa ws. Grenlandii nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla Stanów Zjednoczonych. „Dodatkowo, od teraz, żaden przeciwnik USA nie może nigdy mieć bazy na Grenlandii, utrzymywać tam obecności wojskowej ani dokonywać wrażliwych inwestycji bez naszej wyraźnej pisemnej zgody” – oświadczył.

Trump napisał także, że choć wielu prezydentów USA zdawało sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii, jemu jako pierwszemu udało się zająć tą sprawą. „To spełnienie marzeń Stanów Zjednoczonych, bardzo ważne, historyczne i wyjątkowe” – ocenił. Zapowiedział współpracę z mieszkańcami Danii i Grenlandii „na rzecz wspaniałej przyszłości” wyspy.

Budynek Dowództwa Arktycznego w Kangerlussuaq na Grenlandii Foto: REUTERS/Tim Barsoe

Doniesienia o porozumieniu ws. Grenlandii potwierdziła premier Danii Mette Frederiksen. W wydanym oświadczeniu zapowiedziała, że umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu na marginesie Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które odbędzie się w Nowym Jorku. Według niej, porozumienie „wzmacnia bezpieczeństwo w Arktyce i regionie północnoatlantyckim” i jest korzystne dla wszystkich stron. Strona duńska zaznaczyła, że dokument będzie mógł wejść w życie po zakończeniu niezbędnych procedur parlamentarnych.

Podobne stanowisko wyraził premier Grenlandii Jens-Fredrik Nielsen. „Cieszymy się, że jesteśmy o krok od zawarcia umowy, która zapewnia i wzmacnia bezpieczeństwo Grenlandii, Królestwa Danii, Stanów Zjednoczonych i sojuszu zachodniego. Umowa ta uznaje interesy Grenlandii i nasze miejsce we współpracy międzynarodowej” – oświadczył.

Główne szlaki morskie w Arktyce Foto: PAP

Żadna ze stron nie ujawniła szczegółów porozumienia. Według Frederiksen, umowa uznaje suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.

Donald Trump wielokrotnie wyrażał chęć aneksji Grenlandii, twierdząc, że ma ona kluczowe znaczenie dla sprawy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. W styczniu szefowie dyplomacji Danii i Grenlandii, Lars Lokke Rasmussen i Vivian Motzfeldt, po spotkaniu z wiceprezydentem USA J.D. Vance'em i sekretarzem stanu USA Markiem Rubio w Waszyngtonie zdecydowali o powołaniu grupy roboczej, której zadaniem było przygotowanie rozwiązań na temat przyszłości Grenlandii w związku z roszczeniami Trumpa i groźbami zajęcia wyspy. Trump oskarżał rząd w Kopenhadze o zaniedbywanie bezpieczeństwa Grenlandii w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Chin.

Dania i USA podpisały umowę na temat obecności amerykańskich żołnierzy na Grenlandii w 1951 r., zaś po 31 latach porozumienie zostało uzupełnione. W 1951 r. na terenie północno-zachodniej Grenlandii powstała baza USA Thule (obecnie Pituffik).