Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 września:

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Prezydent USA podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji

Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji, poinformował Biały Dom w oświadczeniu. Dzięki ustawie, prezydent USA będzie mógł obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa nazwana imieniem zmarłego niedawno amerykańskiego senatora Lindseya Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także bezpośrednio na Władimira Putina. Mają wejść w życie w ciągu trzydziestu dni.

Amerykańskiemu prezydentowi podziękował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że senator Graham ani przez chwilę nie wątpił, iż Ameryka ma dość siły, by przeciwstawić się dyktatorom.

Agencja Moody's obniżyła rating Polski

Agencja Moody’s obniżyła rating Polski do A3 z perspektywą stabilną, z poziomu A2 z perspektywą negatywną. To pierwsza obniżka ratingu Polski w historii od tej agencji.

„Obniżenie ratingów Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia kondycji fiskalnej kraju” – napisano w komunikacie Moody's. „Utrzymujące się duże deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych prowadzą do istotnego wzrostu długu publicznego, co wraz z rosnącymi kosztami odsetkowymi osłabia wskaźniki obsługi długu. Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co odzwierciedla procykliczne nastawienie fiskalne w ostatnich latach oraz ograniczoną chęć lub zdolność polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej” – dodano.

„Traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym Prezydenta” – skomentował decyzję Moody’s minister finansów Andrzej Domański.

Dania i Grenlandia porozumiały się z USA na temat Arktyki

Dania, Grenlandia i USA w przyszłym tygodniu podpiszą porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku – podała kancelaria premier Danii Mette Frederiksen. Poinformowano, że jest to umowa uznająca suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Premier Grenlandii, Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że „umowa uwzględnia interesy Grenlandii oraz nasze miejsce we współpracy międzynarodowej”.

Jednocześnie prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA „stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami” wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. „Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę z Królestwem Danii i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii, w pełni odpowiadając na WSZYSTKIE nasze liczne obawy” - napisał Trump we wpisie na Truth Social. Zapowiedział, że umowa jest bezterminowa.