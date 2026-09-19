Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 18 na 19 września:
Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji, poinformował Biały Dom w oświadczeniu. Dzięki ustawie, prezydent USA będzie mógł obłożyć twardymi sankcjami Moskwę, ale również nałożyć wysokie cła na kraje kupujące najwięcej rosyjskiej ropy i gazu. Ustawa nazwana imieniem zmarłego niedawno amerykańskiego senatora Lindseya Grahama nakłada obowiązkowe sankcje na rosyjskich urzędników, banki i projekty energetyczne, a także bezpośrednio na Władimira Putina. Mają wejść w życie w ciągu trzydziestu dni.
Amerykańskiemu prezydentowi podziękował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał w mediach społecznościowych, że senator Graham ani przez chwilę nie wątpił, iż Ameryka ma dość siły, by przeciwstawić się dyktatorom.
Agencja Moody’s obniżyła rating Polski do A3 z perspektywą stabilną, z poziomu A2 z perspektywą negatywną. To pierwsza obniżka ratingu Polski w historii od tej agencji.
„Obniżenie ratingów Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia kondycji fiskalnej kraju” – napisano w komunikacie Moody's. „Utrzymujące się duże deficyty sektora instytucji rządowych i samorządowych prowadzą do istotnego wzrostu długu publicznego, co wraz z rosnącymi kosztami odsetkowymi osłabia wskaźniki obsługi długu. Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co odzwierciedla procykliczne nastawienie fiskalne w ostatnich latach oraz ograniczoną chęć lub zdolność polskich władz do odbudowy buforów fiskalnych w warunkach sprzyjającej koniunktury gospodarczej” – dodano.
„Traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym Prezydenta” – skomentował decyzję Moody’s minister finansów Andrzej Domański.
Dania, Grenlandia i USA w przyszłym tygodniu podpiszą porozumienie wzmacniające bezpieczeństwo Arktyki i Północnego Atlantyku – podała kancelaria premier Danii Mette Frederiksen. Poinformowano, że jest to umowa uznająca suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Premier Grenlandii, Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że „umowa uwzględnia interesy Grenlandii oraz nasze miejsce we współpracy międzynarodowej”.
Jednocześnie prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA „stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami” wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. „Z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone Ameryki zawarły umowę z Królestwem Danii i Grenlandią, która daje im stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami Grenlandii, w pełni odpowiadając na WSZYSTKIE nasze liczne obawy” - napisał Trump we wpisie na Truth Social. Zapowiedział, że umowa jest bezterminowa.
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