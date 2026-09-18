Portret Ignacego Daszyńskiego, 1936, autorstwa Witkacego
„Sześć godzin z żywym trupem byłego wielkiego człowieka. B. męczące” – w ten sposób w listach do żony Stanisław Ignacy Witkiewicz, pseudonim artystyczny „Witkacy”, opisywał swoje spotkania z Ignacym Daszyńskim, czołowym działaczem polskiego ruchu socjalistycznego, byłym premierem i byłym marszałkiem Sejmu.
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18 września 1939 r., dzień po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, przebywający w Jeziorach na Polesiu Witkacy popełnił samobójstwo.
Do spotkań doszło niedługo przed śmiercią Daszyńskiego w 1936 r., a ich efektem było powstanie portretu polityka, wykonanego techniką pasteli na papierze. Daszyński na portrecie sprawia wrażenie chorego i wychudzonego, jednak artysta obdarzył go przenikliwym spojrzeniem. I ten właśnie portret kupiła w maju Kancelaria Sejmu.
Nowym nabytkiem pochwalił się sam marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z Lewicy podczas jednego z majowych przemówień, poświęconego obchodzonemu właśnie Rokowi Ignacego Daszyńskiego. Poinformował, że z tej okazji Kancelaria Sejmu wybiła okolicznościowy medal upamiętniający Daszyńskiego, a na prośbę Czarzastego austriacki parlament przeszukał swoje archiwa, znajdując ankietę polskiego socjalisty, który był w nim posłem w latach 1897-1918.
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– Poinformuję też po raz pierwszy o ciekawej rzeczy z okazji tej rocznicy i tych uroczystości. W ubiegłym tygodniu zakupiliśmy portret Daszyńskiego, namalowany przez Witkacego, bo uważamy, że po prostu takie rzeczy powinny być w polskim parlamencie. Polski parlament zbiera i skupuje rzeczy archiwalne związane z polskim parlamentem. A co może być bardziej cudownego, jak Daszyński namalowany przez Witkacego? – zakończył pytaniem retorycznym Włodzimierz Czarzasty.
Ceny zakupu marszałek nie podał. Jednak łatwo można ją poznać, przeglądając aukcje domu aukcyjnego DESA Unicum. Wynika z nich, że „Portret Ignacego Daszyńskiego” autorstwa Witkacego został sprzedany na aukcji 19 maja za kwotę 230 tys. zł. „Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 20 proc.” – informuje DESA Unicum. Oznacza to, że łączny koszt to 276 tys. zł.
Jak Kancelaria Sejmu uzasadnia tak drogi zakup? Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu uzasadnia w wyjaśnieniach dla „Rzeczpospolitej”, że obraz ma „bezsprzecznie wysoką wartość artystyczną” i przedstawia „jednego z Ojców Niepodległości, premiera pierwszego rządu odrodzonej Polski oraz marszałka Sejmu w latach 1928–1930”. „Postać ta ma w tym roku szczególne znaczenie także ze względu na przypadającą 160. rocznicę urodzin i 90. rocznicę śmierci. Sejm ustanowił rok 2026 Rokiem Ignacego Daszyńskiego” – przypomina Biuro Obsługi Medialnej.
Jego zdaniem zakup miał jeszcze jeden walor, czyli zachowanie w polskich zbiorach „ważnego dzieła rodzimego dziedzictwa artystycznego i historycznego”. „Wystawienie obrazu na aukcji wiązało się z możliwością jego zakupu przez nabywcę zagranicznego i wywiezienia z Polski” – dodaje Biuro Obsługi Medialnej. Deklaruje, że „zakupione dzieło sztuki zostanie udostępnione szerokiej publiczności”, czyli „będzie eksponowane w planowanym centrum edukacji parlamentarnej Parlamentarium, gdzie będą mogli je oglądać goście zwiedzający Sejm”.
O planowanej budowie tego gmachu jako pierwsza informowała w sierpniu „Rzeczpospolita”. Parlamentarium ma być centrum edukacyjnym, łączącym obsługę wycieczek z nowoczesnym muzeum parlamentaryzmu. Inspiracją dla jego utworzenia była wizyta marszałka w Berlinie, a inwestycja ma stanąć na działce przy Alejach Ujazdowskich, gdzie obecnie znajduje się Pałacyk Śleszyńskich, była siedziba ambasady Jugosławii, a następnie Serbii. Pomysł budowy Parlamentarium wzbudza raczej pozytywne odczucia u posłów, szczególnie że Kancelarii Sejmu udało się przejąć zupełnie za darmo pałacyk z działką, co do której plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza możliwość dalszej zabudowy.
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Problem w tym, że budowa Parlamentarium ma zakończyć się dopiero za kilka lat, więc dopiero wtedy publiczności pokazany będzie mógł być także portret Daszyńskiego. To niejedyny kłopot związany z tym zakupem. Poseł PiS Jarosław Zieliński zauważa, że nabywanie dzieł sztuki nie należy do statutowych zadań Kancelarii Sejmu.
– Trzeba jasno powiedzieć, że rolą Kancelarii Sejmu jest obsługa Sejmu, a nie gromadzenie dzieł sztuki. Do tego ostatniego powołane są inne instytucje państwowe, przede wszystkim muzea – mówi Jarosław Zieliński. Jego zdaniem istnieje ryzyko, że ten wydatek zostanie zakwestionowany w ramach corocznej kontroli budżetowej NIK. – Musimy przyjrzeć się sprawozdaniu z wykonania budżetu Kancelarii za obecny rok, bo być może są tam inne nieuzasadnione wydatki – komentuje poseł.
Inaczej zakup obrazu Witkacego ocenia poseł Konfederacji Michał Wawer. – Dobrą praktyką jest to, by dzieła wybitnych twórców, przedstawiające zasłużone postaci dla polskiej historii, znajdowały swoje miejsce w Sejmie – komentuje. – Choć marszałek na pewno kierował się swoimi sympatiami politycznymi i można zastanawiać się, czy podobną decyzję podjąłby odnośnie do portretu innego z ojców polskiej niepodległości, np. Romana Dmowskiego – zastanawia się.
Zdaniem Biura Obsługi Medialnej, Kancelaria Sejmu nie kupuje dzieł sztuki według stronniczych kryteriów. „Gromadzenie i udostępnianie muzealiów związanych z historią polskiego parlamentaryzmu jest jednym z zadań Biblioteki Sejmowej. W jej zbiorach znajdują się również artefakty związane z działalnością parlamentarną Romana Dmowskiego – zarówno z okresem sprawowania przez niego mandatu posła do II i III Dumy Państwowej w Petersburgu, jak i mandatu posła na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej” – informuje.
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