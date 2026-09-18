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- Cieszę się z powrotu do klubu Prawa i Sprawiedliwości. Chcę jasno powiedzieć, że nikt mnie do tego nie przymuszał. To jest moja decyzja, powstała po przemyśleniach. Mam nadzieję, że brawa dostanę również od kolegów i koleżanek, gdy będę występował na mównicy sejmowej. Zapraszam do ciężkiej pracy, dziękuję za zaufanie i możliwość powrotu do wartości, które są mojemu sercu najbliższe – powiedział Sławomir Skwarek podczas konferencji prasowej posłow Prawa i Sprawiedliwości.

Głos zabrał również Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera. - Chcę podziękować za tę refleksję. Była to przemyślana od dawna decyzja Sławka Skwarka, który stawia na konserwatyzm w czystej postaci, na jedność Prawa i Sprawiedliwości, na pokój na prawicy i zwycięstwo w przyszłym roku. To jest kalkulacja, która powinna sprzyjać wszystkim, którzy są w Rozwoju Plus i widzą, że to idzie w złym kierunku. Złym kierunku nie dla samych polityków, ale dla Polski. Rozbijanie prawicy, układanie się z panami Czarzastym i Tuskiem nie sprzyjają Polsce w najbliższej przyszłości - mówił.

Sławomir Skwarek był jednym z 40 posłów z klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Wcześniej Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę 44 osób, które nie złożyły w terminie wymaganego oświadczenia, że nie należą do stowarzyszeń o charakterze politycznym – w praktyce do stowarzyszenia Rozwój Plus – albo złożyły je na niewłaściwym formularzu.

Liczący 39 posłów klub Rozwój Plus jest trzecim największym klubem w Sejmie – po klubie KO (156 posłów) i PiS (148 posłów).