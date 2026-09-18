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Prawica kłóci się o Horałę zgodnie z planem Tuska, Hołownia wraca do gry

Marcin Horała został wicemarszałkiem Sejmu, co sprawiło, że prawica skoczyła sobie do gardeł. W tle do gry wraca Szymon Hołownia jako szef klubu Polski 2050. A premier Tusk i prezydent Nawrocki spierają się o wojnę i ceny paliw.

Publikacja: 18.09.2026 13:30

Michał Szułdrzyński, Michał Kolanko

Piątek w Sejmie to m.in. wybór wicemarszałka Sejmu, którym został Marcin Horała. – Koalicja chyba jest zachwycona, bo udało jej się skłócić Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, i to jeszcze bardziej, jeżeli to tylko możliwe – otwiera rozmowę Michał Szułdrzyński. Michał Kolanko potwierdza to z kuluarów Sejmu, gdzie spędził ostatniedni. – Taktyczny plan koalicji został dzisiaj po prostu wykonany – mówi o swoich ustaleniach. marszałek Czarzasty wcześniej nie zgodził się poszerzyć prezydium Sejmu o dodatkowe miejsca dla Unii Centrum i Rozwoju Plus, przy pustym od 2023 r. miejscu dla PiS. To doprowadziło do eskalacji.

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