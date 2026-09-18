W rozmowie uczestniczyć ma również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. O planowanym spotkaniu poinformował w środę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

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Spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Tematem bezpieczeństwo Polski

Jak wcześniej przekazał Grodecki we wpisie na platformie X, rozmowa ma dotyczyć „bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami”. Jednym z tematów ma być także współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Szef BBN zaznaczył, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez Biuro. Po rozmowie BBN ma natomiast opracować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.

Rosyjskie drony uderzyły blisko polskiej granicy

Zapowiedź spotkania prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego pojawiła się po serii wydarzeń związanych z bezpieczeństwem Polski.

W niedzielę nad ranem, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5. Jeden z nich uszkodził lokomotywę pociągu kursującego na trasie Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło na stacji Jagodzin, około 2 km od granicy z Polską. Drugi bezzałogowiec uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Podczas pilnej odprawy służb, która odbyła się w niedzielę wieczorem, premier Donald Tusk mówił, że eskalacja rosyjskich działań staje się faktem, a kolejne jej przejawy pojawiają się coraz bliżej polskiej granicy.

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Uzbrojony rosyjski dron znaleziony nad Bałtykiem

W poniedziałek minister obrony narodowej poinformował natomiast o bezzałogowcu zlokalizowanym przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim.

W środę zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski przekazał PAP, że znaleziony dron był uzbrojony. W jego wnętrzu znajdowała się głowica bojowa odłamkowo-burząca wraz z zapalnikiem.

Jak poinformował prokurator, głowicę udało się oddzielić od statku powietrznego. Ze względów bezpieczeństwa została następnie zneutralizowana bezpośrednio na plaży.

Wstępne ustalenia wskazują, że był to dron typu Gerbera 2, produkowany i wykorzystywany przez Federację Rosyjską.

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Kolejny alert RCB dla mieszkańców dwóch województw

Już po ogłoszeniu piątkowego spotkania, w czwartek przed południem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie dotyczyło zagrożenia atakiem z powietrza w związku z intensywnymi rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.

Wojsko i przedstawiciele rządu informowali, że w kierunku polskiej granicy szybko zbliżał się dron odrzutowy. Ostatecznie uderzył on około 4 km od granicy z Polską, najprawdopodobniej w stację benzynową znajdującą się na terytorium Ukrainy.

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Tusk ostrzega przed „poważnymi zdarzeniami”

Tego samego dnia, już po tym zdarzeniu, Donald Tusk wystąpił w Sejmie. Premier ostrzegał, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada „poważne zdarzenia” i wymaga od wszystkich „mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów”.

Jak mówił, z oceny służb wywiadowczych wynika, że rosyjski plan obejmuje również hybrydowe uderzenia z wykorzystaniem dronów i rakiet na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.

Premier zaznaczył, że potencjalne ataki mogą mieć charakter, jak to określił, „przypadkowy”, aby paraliżować lub przynajmniej osłabiać gotowość państw NATO do stosowania zobowiązań sojuszniczych w przypadku agresji na jedno z państw członkowskich.