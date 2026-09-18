W rozmowie uczestniczyć ma również szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. O planowanym spotkaniu poinformował w środę szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
Jak wcześniej przekazał Grodecki we wpisie na platformie X, rozmowa ma dotyczyć „bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz środków podejmowanych w związku z ostatnimi wydarzeniami”. Jednym z tematów ma być także współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.
Szef BBN zaznaczył, że przed spotkaniem prezydent zapoznał się z analizą przygotowaną przez Biuro. Po rozmowie BBN ma natomiast opracować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
Zapowiedź spotkania prezydenta z szefami MON i Sztabu Generalnego pojawiła się po serii wydarzeń związanych z bezpieczeństwem Polski.
W niedzielę nad ranem, podczas rosyjskich ataków na Ukrainę, w bezpośrednim sąsiedztwie polskiej granicy odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5. Jeden z nich uszkodził lokomotywę pociągu kursującego na trasie Kijów-Warszawa. Do zdarzenia doszło na stacji Jagodzin, około 2 km od granicy z Polską. Drugi bezzałogowiec uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.
Podczas pilnej odprawy służb, która odbyła się w niedzielę wieczorem, premier Donald Tusk mówił, że eskalacja rosyjskich działań staje się faktem, a kolejne jej przejawy pojawiają się coraz bliżej polskiej granicy.
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Wydaje się, że wojna na wyniszczenie gospodarki wkracza w decydującą fazę – ocenił premier Donald Tusk, który przebywa na Ukrainie. Zaznaczył, że p...
W poniedziałek minister obrony narodowej poinformował natomiast o bezzałogowcu zlokalizowanym przez wojsko i służby hydrograficzne w rejonie Rusinowa koło Jarosławca w województwie zachodniopomorskim.
W środę zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu płk Bartosz Okoniewski przekazał PAP, że znaleziony dron był uzbrojony. W jego wnętrzu znajdowała się głowica bojowa odłamkowo-burząca wraz z zapalnikiem.
Jak poinformował prokurator, głowicę udało się oddzielić od statku powietrznego. Ze względów bezpieczeństwa została następnie zneutralizowana bezpośrednio na plaży.
Wstępne ustalenia wskazują, że był to dron typu Gerbera 2, produkowany i wykorzystywany przez Federację Rosyjską.
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W rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z morza Bałtyckiego DRONA. Wstępne oględziny wskazują, że to...
Już po ogłoszeniu piątkowego spotkania, w czwartek przed południem, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie dotyczyło zagrożenia atakiem z powietrza w związku z intensywnymi rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę.
Wojsko i przedstawiciele rządu informowali, że w kierunku polskiej granicy szybko zbliżał się dron odrzutowy. Ostatecznie uderzył on około 4 km od granicy z Polską, najprawdopodobniej w stację benzynową znajdującą się na terytorium Ukrainy.
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Po rosyjskim ataku na zachodnią Ukrainę, podczas którego dron uderzył zaledwie 4 km od polskiej granicy, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ogłoszono...
Tego samego dnia, już po tym zdarzeniu, Donald Tusk wystąpił w Sejmie. Premier ostrzegał, że w perspektywie najbliższych kilku miesięcy najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada „poważne zdarzenia” i wymaga od wszystkich „mentalnej gotowości do zdania trudnych egzaminów”.
Jak mówił, z oceny służb wywiadowczych wynika, że rosyjski plan obejmuje również hybrydowe uderzenia z wykorzystaniem dronów i rakiet na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę.
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– Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw, bądź kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, d...
Premier zaznaczył, że potencjalne ataki mogą mieć charakter, jak to określił, „przypadkowy”, aby paraliżować lub przynajmniej osłabiać gotowość państw NATO do stosowania zobowiązań sojuszniczych w przypadku agresji na jedno z państw członkowskich.
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