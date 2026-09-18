Po tym, jak Sejm wybrał Horałę odrzucając kandydaturę na wicemarszałka Marcina Ociepy, kandydata PiS, drugiego największego klubu w Sejmie, Kaczyński na konferencji prasowej mówił, że ta „decyzja była nie tyle zaskoczeniem, co ostatecznym potwierdzeniem faktu, że dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, koalicji 13 grudnia, niż do nas (do PiS - red.)”.

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Czytaj więcej Polityka Jest nowy wicemarszałek Sejmu. Marcin Horała wybrany Poseł Rozwoju Plus Marcin Horała został wybrany wicemarszałkiem Sejmu. W głosowaniu pokonał kandydata klubu PiS Marcina Ociepę.

Jarosław Kaczyński o Marcinie Ociepie: Powinien awansować, jestem przekonany, że awansuje

- Bo oni byli w stanie się porozumieć my oczywiście nie - zaznaczył.

- Ale to nie jest sprawa jakiejś szczególnie wielkiej wagi, chociaż chcę bardzo mocno podkreślić,. że pan poseł Ociepa to jest człowiek wyjątkowo wartościowy – zastrzegł Kaczyński. Jak dodał Ociepa to ktoś „kto powinien awansować w życiu publicznym”. - I jestem przekonany, że awansuje (...) będziemy w dalszym ciągu na niego stawiać. Tym razem się nie udało, w tych smutnych okolicznościach. Więcej na ten temat nie chcę mówić, bo sprawa jest smutna – dodał.

Kaczyński stwierdził też, że do obowiązujących zasad należało to, że „prawo do wicemarszałków mają kluby powstałe z wyborów” oraz „że jest hierarchia związana z wielkością klubów”. - To też zostało podeptane – zaznaczył zwracając, że to klub PiS „powstał z wyborów, a nie ten nowy klub (Rozwój Plus – red.)”, a poza tym PiS „jest klubem trzy razy większym niż” klub Mateusza Morawieckiego, który prezes PiS nazwał „konkurentami”.

Na konferencji Kaczyński poinformował też, że do klubu PiS wraca poseł Sławomir Skwarek, który był posłem klubu Rozwój Plus. - I mam nadzieję, że (...) pan poseł swoją postawą będzie zachętą także dla innych, aby te plany i tę praktykę polityczną, która została pokazana dzisiaj porzucić, bo to do niczego nie prowadzi. Musimy odsunąć tę władzę, a dzisiejszy dzień tego nie przybliżył. I to właśnie dzięki postawie niektórych, bo wierzę że tylko niektórych, polityków Rozwoju Plus – stwierdził Kaczyński ponownie nawiązując do wyniku wyborów wicemarszałka Sejmu.

Sejm wybrał Marcina Horałę na marszałka Sejmu głosami m.in. koalicji rządzącej

W sejmowym głosowaniu nad wyborem wicemarszałka wzięło udział 428 posłów, większość bezwzględna wynosiła 215. Marcin Horała uzyskał poparcie Koalicji Obywatelskiej, Rozwoju Plus, PSL, większości Lewicy, większości Centrum (wyłamał się Rafał Komarewicz, który poparł Ociepę), koła Demokracja. Marcina Ociepę poparł PiS.

Tomasz Trela i Anna Maria Żukowska z Lewicy, Konrad Berkowicz i Krzysztof Tuduj z Konfederacji oraz wszyscy trzej posłowie koła Konfederacji Korony Polskiej głosowali przeciwko obu kandydatom.

Większość posłów Konfederacji zagłosowała na kandydata PiS, dwóch przedstawicieli tej formacji (Michał Połuboczek i Przemysław Wipler) poparło Horałę. Również klub Polski 2050 był podzielony – dwóch posłów było za Horałą, sześciu za Ociepą, a siedmiu nie głosowało. Posłowie koła Razem nie brali udziału w głosowaniu.