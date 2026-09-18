Minister finansów Andrzej Domański nie włączył planu wydatków Trybunału Konstytucyjnego na przyszły rok, argumentując, że nie ma ku temu podstaw, ponieważ projekt nie został przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego (ZO TK).

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Rzeczywiście, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 9 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, uchwalanie projektu budżetu należy do wyłącznej kompetencji ZO TK. Natomiast art. 14 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że projekt dochodów i wydatków Trybunału, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 9, minister właściwy do spraw finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa.

Przygotowany przez dyrektora Kancelarii TK projekt budżetu został przekazany przez prezesa TK ministrowi finansów 30 lipca. Zgromadzenie Ogólne, które miało go zatwierdzić, do tej pory się nie odbyło.

Tyle tylko, że przepisy sobie, a praktyka sobie. Okazuje się bowiem, że we wcześniejszych latach brak uchwały ZO TK w sprawie planu wydatków i przychodów Trybunału nie stanowił przeszkody w ujęciu go w ustawie budżetowej. Co więcej, normą było uwzględnianie w projekcie ustawy budżetowej planu wydatków TK opartego na projekcie, który nie został zatwierdzony przez ZO TK.

Brak uchwały nie był przeszkodą nawet dla przyjęcia projektu budżetu przez rząd

Tegoroczny projekt budżetu został przyjęty przez Radę Ministrów 26 września 2025 r. Uchwała ZO TK została podjęta zaledwie trzy dni wcześniej – 23 września 2025 r. W zatwierdzonym przez rząd projekcie uwzględniono wersję przekazaną przez prezesa TK 31 lipca ub. roku.

Analogiczna sytuacja miała miejsce w poprzednich latach. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego były podejmowane znacznie później niż projekt trafiał do ministra finansów. Przy okazji prac nad budżetem na 2021 r. projekt ustawy budżetowej został przyjęty przez rząd 27 sierpnia 2020 r., podczas gdy Zgromadzenie Ogólne wydało uchwałę dopiero 10 września 2020 r.

Dlaczego więc we wcześniejszych latach brak uchwały ZO TK w sprawie budżetu tej instytucji nie stanowił przeszkody w pracach nad ustawą budżetową uwzględniającą projekt wydatków przekazany przez prezesa TK, a w tym roku stanowi?

Czekamy na odpowiedź Ministerstwa Finansów.

Wątpliwości Rady Fiskalnej

Na brak uwzględnienia w projekcie ustawy budżetowej wydatków na Trybunał Konstytucyjny zwraca uwagę również Rada Fiskalna. „Nie może to uniemożliwić funkcjonowania konstytucyjnego organu państwa oraz działających w Trybunale jednostek organizacyjnych” – czytamy w jej opinii. Dlatego Rada rekomenduje zawarcie w uzasadnieniu ustawy budżetowej informacji dotyczącej źródła finansowania Trybunału Konstytucyjnego wraz z działającymi w nim jednostkami organizacyjnymi.