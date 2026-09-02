„Nadmieniam nadto, że zatwierdzony przez prezesa TK projekt dochodów i wydatków budżetowych Trybunału na rok 2027 z autopoprawką zgodnie z przepisami ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczącymi wewnętrznych zasad funkcjonowania organu, będzie przedmiotem kolejnych obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału” – zaznaczył Święczkowski w swoim środowym piśmie do ministra Domańskiego, które zamieszczono także na stronie TK.

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Prezes Trybunału dodał jednocześnie, że „w dotychczasowej, wieloletniej praktyce, Zgromadzenie Ogólne przyjmowało przy tym tego typu uchwały właśnie po włączeniu przez ministra finansów do projektu ustawy budżetowej dochodów i wydatków Trybunału w kształcie przedstawianym przez prezesa Trybunału”.

Minister finansów: plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony

W projekcie przyszłorocznego budżetu, który w ubiegły piątek trafił do Rady Dialogu Społecznego, nie przewidziano i nie ujęto budżetu Trybunału Konstytucyjnego. „W przypadku Trybunału Konstytucyjnego minister finansów nie otrzymał skutecznie aktu planistycznego podlegającego włączeniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2027” – wskazano. W tym roku budżet ten był określony na około 67,4 mln zł.

Na konferencji po przyjęciu projektu budżetu na 2027 r. minister finansów Andrzej Domański powiedział, że nie zostały w nim ujęte dochody i wydatki TK, gdyż „plan dochodów i wydatków TK nie został skutecznie dostarczony”. Wiceszefowa MF Hanna Majszczyk dodała, że do ministra finansów przekazana została informacja „niespełniająca wymogów wynikających z przepisów o pracach przed Trybunałem, które wyraźnie stanowią, że plan dochodów i wydatków to jest plan przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne sędziów”.

Bogdan Święczkowski pisze o obstrukcji dwóch sędziów

W środę prezes Święczkowski, mając na uwadze – jak zaznaczył – konieczność wykonania obowiązków określonych w ustawie o finansach publicznych, przekazał ten projekt w odniesieniu do TK, wnosząc jednocześnie o jego uwzględnienie w toku prac nad budżetem. „Globalny budżet TK na rok 2027 wyniesie 78 mln 50 tys. zł” – wskazał.

„Jednocześnie wyjaśniam, że projekt dochodów i wydatków był dwukrotnie poddany pod obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK, jednak na skutek obstrukcji dwóch sędziów TK nie udało się zebrać kworum i w związku z tym projekt budżetu nie został jeszcze przyjęty w sposób przewidziany w ustawie o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym” – dodał.

Jednocześnie prezes TK zwrócił uwagę, że przepisy nie wskazują terminu podjęcia takiej uchwały przez Zgromadzenie. „Powyższe okoliczności powodują konieczność przekazania stosownych informacji, związanych z planowanym budżetem TK na przyszły rok przez prezesa TK. Jest to obecnie jedyne rozwiązanie, które pozwoli na prawidłowe wykonanie obowiązków ciążących również na Ministrze Finansów, jak i Radzie Ministrów związanych z koniecznością przedstawienia i uchwalenia projektu ustawy budżetowej obejmującej cały budżet państwa, a zatem także TK i to w sposób uwzględniający rzeczywiste potrzeby finansowe tej instytucji” – czytamy w piśmie Święczkowskiego.

Jak podkreślił, nie ulega wątpliwości, że część budżetu państwa odnoszona do trybunałów, w tym TK, jest „obligatoryjną częścią budżetu państwa”. „Z konstytucyjnej zasady zupełności budżetu wynika obowiązek zamieszczenia w ustawie budżetowej planów finansowych wszystkich konstytucyjnych organów realizujących zadania publiczne, aby umożliwić im realizację tych zadań” – podkreślił Święczkowski.

„Obowiązek włączenia projektu dochodów i wydatków TK na 2027 r. do projektu ustawy budżetowej wynika również z konstytucyjnej zasady ciągłości budżetu” – zaznaczył.

Dlatego – jak wskazał Święczkowski – „w sytuacji konfliktu pomiędzy konstytucyjnymi zasadami zupełności oraz ciągłości budżetu a ustawową kompetencją Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału do uchwalania projektu dochodów i wydatków Trybunału, prymat należy przyznać zasadom konstytucyjnym”.

„Brak możliwości uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne projektu dochodów i wydatków Trybunału, a więc spełnienia wewnętrznej procedury funkcjonowania organu, nie może spowodować, że TK nie zostaną przyznane środki umożliwiające realizację jego konstytucyjnych zadań i w konsekwencji zostaną zniweczone konstytucyjne zasady zupełności i ciągłości budżetu” – dodał prezes TK.

Sędziowie wezwali do zwołania Zgromadzenia Ogólnego

W ostatnich tygodniach Zgromadzenia Ogólne były wyznaczone 24 czerwca i 14 lipca. Jak m.in. informowano, lipcowe nie doszło ono do skutku ze względu na zerwanie kworum i opuszczenie sali przez dwoje sędziów: Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. To dwoje z sześciorga sędziów wybranych w marcu przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowanie. Pozostałych czworo: Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda, Maciej Taborowski oraz Anna Korwin-Piotrowska, do tej pory nie zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego.

Na posiedzenie z 14 lipca wpuszczeni też zostali Taborowski oraz Korwin-Piotrowska. Uczestniczyli w nim jednak jako goście – nie jako sędziowie TK. Do Trybunału nie zostali wpuszczeni natomiast Dziurda i Markiewicz. W związku z tym wezwali oni policję, a w TK pojawił się również prokurator z Prokuratury Krajowej.

Z kolei prezes Święczkowski w początkach sierpnia skierował do prokuratury zawiadomienie ws. wejścia policji i prokuratora do siedziby TK. Zdaniem prezesa doszło do „bezprawnego wywierania wpływu na czynności urzędowe konstytucyjnego organu państwa” oraz „próby wymuszenia zmiany decyzji organizacyjnej prezesa TK dotyczącej uczestników Zgromadzenia Ogólnego”.

W tym tygodniu siedmioro sędziów TK wezwało prezesa Święczkowskiego do „jak najszybszego” zwołania Zgromadzenia Ogólnego w celu uchwalenia projektu budżetu TK na przyszły rok i przeprowadzenia tych obrad z udziałem wszystkich wybranych przez Sejm sędziów.

Pod wnioskiem podpisali się wszyscy wybrani w tej kadencji Sejmu na sędziów TK: Bentkowska, Dziurda, Korwin-Piotrowska, Markiewicz, Szostek, Taborowski i Sławomir Patyra.

Według ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK, projekt dochodów i wydatków przygotowuje dyrektor Kancelarii Trybunału i przedstawia go prezesowi TK. Uchwalenie projektu dochodów i wydatków Trybunału to kompetencja Zgromadzenia Ogólnego sędziów TK; projekt dochodów i wydatków Trybunału minister finansów publicznych włącza do projektu budżetu państwa.

TK informował już, że przekazał resortowi finansów plan dochodów i wydatków na przyszły rok przygotowany przez dyrektora Kancelarii 30 lipca Autopoprawka ujęta w przekazanym w środę projekcie wynika z ogłoszenia prezesa GUS ws. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2026 r. będącego podstawą naliczania wynagrodzeń sędziów TK.