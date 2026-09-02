O tym, że Horała - wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus - prawdopodobnie zostanie kandydatem klubu parlamentarnego Rozwój Plus na stanowisko wicemarszałka Sejmu, PAP informowała już we wtorek. To właśnie tego dnia po godz. 20 w klubie miało odbyć się głosowanie w tej sprawie.

Reklama Reklama

Podczas środowej konferencji prasowej w Woli Władysławowskiej lider Rozwoju Plus poinformował, że w trakcie spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy członkowie klubu, udało się zgodnie z procedurą wyłonić kandydata na wicemarszałka Sejmu. - To jest pan minister Marcin Horała - wskazał Morawiecki.

Rozwój Plus chce rozszerzenia Prezydium Sejmu

Przypomniał ponadto, że klub Rozwój Plus będzie „forsował” rozszerzenie Prezydium Sejmu - „po to, żeby każdy klub, zgodnie z dobrym obyczajem parlamentarnym, mógł mieć wicemarszałka”. Morawiecki ocenił, że praktyka ta „nie tak dawno temu została złamana i powinna zostać przywrócona”.

W ub. tygodniu Morawiecki zapowiadał, że Rozwój Plus złoży wniosek o poszerzenie Prezydium Sejmu o dwa miejsca - dla swojego klubu oraz dla klubu Centrum. Według informacji PAP w klubie Centrum rozważane są kandydatury jego przewodniczącego Mirosława Suchonia oraz wiceprzewodniczącej Aleksandry Leo. W środę lider Rozwoju Plus wskazał, że swojego reprezentanta na stanowisku wicemarszałka Sejmu - poza klubami Rozwój Plus i Centrum - powinien mieć także klub PiS.

PiS również chce swojego wicemarszałka

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie ma obecnie swojego wicemarszałka, ponieważ pozostałe kluby nie zgadzały się na zgłaszaną dotychczas na to stanowisko kandydaturę Elżbiety Witek. Pod koniec lipca klub PiS zmienił swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu - jest nim teraz Marcin Ociepa, były wiceminister obrony w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Ilu jest wicemarszałków Sejmu?

Liczbę wicemarszałków - zgodnie z regulaminem - Sejm ustala w drodze uchwały. W uchwale z 2023 r. Sejm ustalił obecną liczbę wicemarszałków na sześciu. Kandydata na wicemarszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów i jest on wybierany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Obecnymi wicemarszałkami Sejmu są: Krzysztof Bosak (Konfederacja), Szymon Hołownia (Polska 2050), Dorota Niedziela (KO), Monika Wielichowska (KO) oraz Piotr Zgorzelski (PSL-TD). Lewicę - jako marszałek Sejmu - reprezentuje Włodzimierz Czarzasty.

Klub PiS liczy aktualnie 146 posłów, klub Rozwój Plus 41 osób, a klub Centrum 15 posłów.