KO uzyskała w sondażu 27,5 proc. poparcia i wyraźnie wyprzedziła PiS, na który chce głosować 19,7 proc. badanych.

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Sondaż: PSL, Razem i Polska 2050 poza Sejmem

Ostatnie miejsce na podium zajęła Konfederacja, która może liczyć na 13,1 proc. głosów. Do Sejmu, z poparciem 8,3 proc., weszłaby też Konfederacja Korony Polskiej. Taki sam wynik uzyskuje Nowa Lewica.

Ostatnią formacją, która weszłaby do Sejmu, byłby Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Na ugrupowanie to chce głosować 6 proc. respondentów.

Poniżej progu wyborczego są PSL (4,2 proc.), Partia Razem (2,7 proc.) oraz Polska 2050 (0,4 proc.). Z tych partii tylko PSL przekracza próg gwarantujący uzyskanie finansowania z budżetu (3 proc.). 9,9 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddaliby swój głos.

Sondaż: PiS z Konfederacjami ma większość bez Mateusza Morawieckiego

Onet przedstawił też symulację podziału mandatów przy takim rozkładzie głosów. Wynika z niego, że największy klub w Sejmie miałaby KO (165). PiS wprowadziłby do Sejmu 120 posłów, Konfederacja – 73, Konfederacja Korony Polskiej – 46, Lewica – 35, a Rozwój Plus – 21.

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Taki układ sił w Sejmie oznacza, że większość mogłyby zbudować PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej – te trzy ugrupowania dysponują łącznie 239 mandatami (bezwzględna większość wynosi 231 mandatów). KO i Lewica, które dziś współtworzą koalicję, miałyby w Sejmie 200 mandatów.

Alternatywną większość mogłaby stworzyć w Sejmie KO z Konfederacją – taka koalicja miałaby 238 mandatów. Rozwój Plus Morawieckiego przy takim układzie sił w parlamencie praktycznie nie odgrywa żadnej roli przy budowaniu potencjalnej większości.

Ankietowanych spytano też o ich gotowość do udziału w wyborach. 31,2 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie wzięliby w nich udział, a 23,1 proc. deklaruje, że raczej poszliby do urn. Chęć udziału w wyborach deklaruje więc łącznie 54,3 proc. ankietowanych.

44,1 proc. respondentów nie przewiduje udziału w głosowaniu – przy czym 28,6 proc. zdecydowanie nie zamierza brać udziału w wyborach.

Sondaż zrealizowano w dniach 25-27 sierpnia metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.