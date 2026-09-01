Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej przewiduje, że wszystkie podmioty realizujące świadczenia finansowane ze środków publicznych będą musiały publikować informacje o uczestnikach konkursów oraz zaproponowanych przez nich stawkach. Dane mają następnie trafiać na strony internetowe placówek i do aplikacji przygotowywanej przez Centrum e-Zdrowia.

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Szpitale kliniczne ostrzegają przed uproszczoną oceną wynagrodzeń

Zmiany są odpowiedzią na krytykę dotyczącą niewystarczającej jawności konkursów organizowanych przez szpitale oraz doniesienia o bardzo wysokich kontraktach. Jak podaje Rynek Zdrowia, w szpitalu specjalistycznym w Chojnicach sześciu lekarzy miało w ubiegłym roku zarobić po ponad milion złotych, a najwyższe wynagrodzenie wyniosło 2,47 mln zł.

Pomysł ujawniania ofert wzbudził jednak pewne obawy. Warszawski Uniwersytet Medyczny zaznaczył w zgłoszonych do projektu uwagach, że cena nie jest jedynym kryterium wyboru osoby lub podmiotu, który ma zrealizować świadczenie. Znaczenie mają również kwalifikacje, doświadczenie, odpowiedzialność za pacjentów, dostępność specjalistów z deficytowych dziedzin oraz działalność naukowa i dydaktyczna.

Zdaniem WUM publikowanie indywidualnych warunków finansowych bez przedstawienia tego kontekstu może prowadzić do błędnej oceny wynagrodzeń, a w konsekwencji utrudnić pozyskiwanie i zatrzymywanie najbardziej doświadczonych lekarzy. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało jednak, że brak jawności ofert i konkursów narusza interes publiczny i uniemożliwia pełną jawność wydatkowania środków publicznych.

Obawy przed licytacją stawek i dodatkowymi obowiązkami

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ostrzega, że ujawnianie ofert może skutkować podkupywaniem specjalistów i wywołać agresywną licytację cenową. Porozumienie Zielonogórskie wskazuje z kolei, że nowe obowiązki będą szczególnie uciążliwe dla małych podmiotów, gdyż nowe obowiązki spowodują nadmierne obciążenie personelu.

Ministerstwo Zdrowia nie zgodziło się jednak na wyłączenie mniejszych placówek z nowych zasad. Resort uznał, że przepisy zakładają równe traktowanie wszystkich podmiotów leczniczych.

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