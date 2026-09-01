Do katalogu programów profilaktycznych dodano program dla osób z grupy wysokiego ryzyka, oparty na niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK). Badanie jest bezpieczne dla pacjentów i pozwala wykryć zmiany w płucach (np. małe guzki) na bardzo wczesnym etapie, kiedy rak jest całkowicie uleczalny.

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Kto będzie mógł skorzystać z programu wykrywania raka płuca?

Do programu będą mogły zakwalifikować się osoby w wieku 55–74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu, osoby w wieku 50–54 lat z takim samym obciążeniem tytoniowym i dodatkowymi czynnikami ryzyka (np. narażenie zawodowe na azbest, wywiad rodzinny raka płuca), a także osoby w wieku 55–74 lat, które także spełniają warunek historii palenia tytoniu i pięć lat wcześniej zakończyły leczenie raka płuca. Badanie będzie wykonywane bez skierowania. Po potwierdzeniu nowotworu pacjent ma otrzymać kartę DILO.

„Rak płuca pozostaje najczęstszym nowotworem złośliwym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. Głównym powodem jest późne rozpoznanie, które uniemożliwia wdrożenie leczenia radykalnego. Rak płuca jest nowotworem złośliwym, w którym 85–90 proc. zachorowań jest wywołanych ekspozycją na kilkadziesiąt substancji rakotwórczych zawartych w dymie tytoniowym” – napisano w dokumencie.

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