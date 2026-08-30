Geofizyczka dr Ying Zhou z Virginia Tech przeanalizowała fale sejsmiczne wywołane eksplozjami na atolu Mururoa będącego częścią Polinezji Francuskiej. Francja prowadziła tam naziemne i podziemne testy broni jądrowej od 1966 r. – pisze National Geographic.

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Zmiany zachodzą szybciej, niż sądzono

W przeciwieństwie do trzęsień ziemi eksplozje następowały niemal dokładnie w tym samym miejscu. Dzięki temu naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie określić źródło fal i porównać sygnały przemieszczające się przez wnętrze planety podobnymi trasami. Zarejestrowała je stacja sejsmiczna znajdująca się w Kazachstanie.

Analiza wykazała, że prędkość fal przechodzących przez płynne jądro Ziemi może zmieniać się w ciągu zaledwie 2–5 lat, a nie dziesięcioleci. Według badaczki jest to pierwszy dowód na tak szybkie procesy zachodzące na tej głębokości.

Dr Zhou wykryła także tajemniczą anomalię w rejonie południowego Pacyfiku. Ma ona ponad 700 km szerokości i około 100 km grubości, a różnica gęstości materii sięga tam 2–3 proc. Zjawisko prawdopodobnie wiąże się z intensywnym mieszaniem się materii, czyli lekkich pierwiastków i drobnych cząstek stałych w płynnym jądrze. To właśnie ten ruch napędza ziemskie pole magnetyczne.

Odkrycie okupione katastrofą

Choć dzięki próbom jądrowym udało się uzyskać niezwykle cenne i dokładne dane, jednocześnie spowodowały one ogromne szkody środowiskowe i zdrowotne. Według analiz przywołanych przez National Geographic opad radioaktywny mógł dotknąć nawet 90 proc. mieszkańców Polinezji Francuskiej. Francja przeprowadziła ostatnią próbę jądrową na Pacyfiku w styczniu 1996 roku.