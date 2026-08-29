Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Frontiers in Psychology”. Pisze o nich również serwis National Geographic.

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Czy praca zdalna szkodzi pracownikom? Naukowcy postanowili to zbadać

Naukowcy przeanalizowali pochodzące z 2023 r. dane od ponad 7700 pracowników dużej organizacji medycznej w Stanach Zjednoczonych. Zwrócili uwagę na ich dobrostan, relacje w pracy oraz plany dotyczące ewentualnego zwolnienia się. Porównali przy tym dane dotyczące osób pracujących zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie.

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Badacze obalili mit o szkodliwej pracy zdalnej

Wyniki badania zaskoczyły naukowców. Okazało się, że teoria dotycząca szkodliwości pracy zdalnej nie znalazła pokrycia w rzeczywistości. Spośród wszystkich badanych osób to właśnie pracownicy zdalni najwyżej oceniali swój poziom dobrostanu w miejscu pracy – w skali od 1 do 5 było to w ich przypadku średnio 4,22. Dla porównania wskaźnik ten w przypadku pracowników hybrydowych i stacjonarnych wyniósł odpowiednio 4,12 i 3,89.

Ponadto okazało się, że opisując kulturę pracy w swojej firmie, pracownicy zdalni częściej niż pozostali wskazywali na pozytywną więź. W ich przypadku, jak podają naukowcy, wskaźnik dla tego określenia wyniósł 0,61. Tymczasem u pracowników hybrydowych było to 0,58, a u stacjonarnych – 0,55.

Rok po przeprowadzeniu właściwych badań naukowcy przeanalizowali jeszcze dodatkowe dane, które pozwoliły im określić wskaźnik rotacji osób zatrudnionych w korporacji. Okazało się, że z firmy odeszło najwięcej pracowników stacjonarnych (8,8 proc.), a w dalszej kolejności hybrydowych (8,3 proc.). Wskaźnik odejść był natomiast najniższy w przypadku pracowników zdalnych (7,8 proc.).

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Praca zdalna nie szkodzi zatrudnionym

Wyniki badania sugerują – jak podkreślają jego autorzy –  że praca zdalna skutkować może wyższym poziomem dobrostanu psychicznego. Ponadto może sprzyjać dłuższemu stażowi w tej samej firmie. Nie musi też oznaczać – co sugeruje wiele osób – trudności w komunikacji między pracownikami, a w efekcie gorszej współpracy i integracji zespołu.

Autorzy badania podkreślają, że uzyskanymi przez nich wynikami powinni zainteresować się pracodawcy, zwłaszcza ci, którzy wymuszają na podwładnych powrót do biur. Zdaniem Stefanie Johnson z University of Colorado Boulder, jednej z autorek badania, pokazują one, że wybór w kwestii tego, skąd chcą wykonywać swoją pracę powinni mieć sami zainteresowani. Taka możliwość wpływa bowiem pozytywnie na ich samopoczucie.