Rząd chce zmienić przepisy, tak, aby pozwalały na dobrowolne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego przy jednoczesnym tytule obowiązkowym. Tak wskazał resort rodziny w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

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Co zmieni się w ubezpieczeniach społecznych?

Dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej tłumaczy, że ustawodawcy może chodzić o sytuacje, gdy ktoś ma dwa tytuły do ubezpieczenia, np. umowę o pracę i zlecenie w różnych firmach. Dziś w takiej sytuacji nie może przystąpić dodatkowo do ubezpieczenia chorobowego z tytułu tej drugiej podstawy (tj. umowy zlecenia). Składki na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu opłaca obowiązkowo jedynie od umowy o pracę.

– Jak rozumiem, po zmianach będzie można dodatkowo ubezpieczyć się chorobowo z tytułu dodatkowej umowy zlecenia – mówi.

Efekt?

– Wtedy z tej drugiej umowy byłby również wypłacany zasiłek chorobowy. Zapewne taka jest idea zmian. W przeciwnym razie trudno byłoby znaleźć uzasadnienie dla opłacania dodatkowej składki chorobowej, skoro nie dawałaby ona prawa do świadczenia z tego tytułu – domniemywa dr Tomasz Lasocki.

Założenia do projektu zmian nie rozwiewają wątpliwości

Zdaniem eksperta trzeba będzie jednak przyjrzeć się zasadom ustalania podstawy wymiaru zasiłków w takich sytuacjach.

– Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, w której nowe rozwiązanie stanie się zachętą do zawierania dodatkowych umów tylko po to, aby zmaksymalizować wysokość przyszłego świadczenia. – mówi ekspert.

Dr Tomasz Lasocki zwraca uwagę, że na tym etapie nie jest też jasne, czy przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu zlecenia będzie uzależnione od opłacania składek emerytalnych i rentowych z takiej dodatkowej umowy.

– Tego nie da się przesądzić bez znajomości ostatecznego brzmienia przepisów. Natomiast do tej pory nie było takiego tytułu do ubezpieczenia, który pozwalałby na odprowadzenie samej składki chorobowej. Nie spodziewam się, aby przy tej okazji powstał obowiązek, którego wcześniej nie było. – ocenia.

I zwraca uwagę na inną kwestię.

– Ze swojej strony proponowałbym natomiast zmianę w kolejnym przepisie. Ubezpieczenie wypadkowe powinno być obowiązkowe zawsze, nawet przy okazji dodatkowej umowy albo umowy zawieranej przez studenta. Wypadkowi przy pracy można ulec tylko, jeśli podlegało się przy jej wykonywaniu ubezpieczeniu wypadkowemu – zaznacza

Etap legislacyjny: projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów