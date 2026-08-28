30 sierpnia to niedziela handlowa. Jak będą pracować sklepy?
Ostatnia niedziela sierpnia jest wyłączona z zakazu handlu. Oznacza to, że przez cały ostatni weekend wakacji, poprzedzający powrót dzieci do szkół, będzie można zrobić zakupy.
Niedziela 30 sierpnia jest jednym z dni wolnych od pracy, w których zakaz handlu nie obowiązuje. Tego dnia zakupy będzie można zrobić w większości sklepów, w tym w supermarketach i galeriach handlowych.
Sklepy w galeriach handlowych w niedziele handlowe są zwykle otwarte nieco krócej niż w pozostałych dniach tygodnia. Placówki dużych sieci handlowych, takich jak Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Lidl czy Kaufland, będą czynne w standardowych godzinach obowiązujących w niedziele. Mogą się one różnić w zależności od lokalizacji. Godziny otwarcia konkretnych sklepów najlepiej sprawdzić na stronach internetowych sieci.
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Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta sklepy są zamknięte przez większość niedziel w roku. Wyłączonych z zakazu jest osiem z nich.
Handel jest dozwolony w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy oraz trzy kolejne niedziele przed Wigilią Bożego Narodzenia. Trzecia handlowa niedziela w grudniu obowiązuje od ubiegłego roku. Została ona wyłączona z zakazu handlu w zamian za wolną od pracy Wigilię.
W pozostałe niedziele w roku obowiązuje zakaz handlu. Otwarte mogą być jedynie sklepy, w których za ladą stanie sam właściciel. Wyłączone z zakazu są również m.in. stacje benzynowe, apteki, sklepy na dworcach i lotniskach, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie i punkty gastronomiczne. Za złamanie zakazu handlu grozi grzywna do 100 tys. zł.
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30 sierpnia wypada piąta w tym roku niedziela handlowa. Poprzednio niedzielne zakupy można było zrobić pod koniec czerwca. Na następną niedzielę handlową trzeba będzie poczekać aż do grudnia.
Oto lista najbliższych niedziel handlowych w 2026 r.:
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