Największa krajowa spółka informatyczna pokazała wyniki za I półrocze i przedstawiła plany na przyszłość. Poinformowała również o przejęciu spółki MC Comp. Zapowiada kolejne akwizycje i rozwój organiczny.

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– Za nami kolejne dobre półrocze, mamy rekordowe wyniki. Rok 2027 też zapowiada się dobrze – powiedziała podczas piątkowej konferencji prasowej Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland. Podkreśliła, że spółce sprzyjają globalne trendy i postępująca cyfryzacja, m.in. w bankowości czy energetyce. Zwróciła też uwagę na wyzwania wynikające z AI.

- Korzystanie z AI dla samego AI nie ma sensu. Musi ono wynikać z efektywności i mieć sens ekonomiczny. Przekładać się np. na wzrost efektywności w przeliczeniu na pracownika czy na spadek kosztów – podkreśliła wiceprezes Asseco. Zwróciła też uwagę na to, że z AI trzeba korzystać mądrze, szczególnie w kontekście rosnących globalnie kosztów (oraz coraz droższej infrastruktury), które wiążą się z tą technologią.

W obliczu zbliżających się debiutów gigantów, takich jak Anthropic i OpenAI, firmy te będą musiały pokazać inwestorom solidne wyniki, a na dłuższą metę bez urealnienia cen będzie to niemożliwe.

Asseco Poland przejmuje MC Comp i planuje kolejne akwizycje

W I półroczu do grupy Asseco dołączyło 9 firm, w tym jedna w segmencie polskim. To Mc Comp, jedna z czołowych firm na rynku oprogramowania dla stacji paliw w Polsce oraz dostawca rozwiązań dla rynku HoReCa. Od ponad 35 lat firma buduje własne oprogramowanie wykorzystywane aktualnie przez ponad 3000 stacji paliw.

- Mc Comp uzupełnia portfolio usług grupy Asseco o rozwiązania dla bardzo wyspecjalizowanego segmentu rynku, tym samym poszerzając ofertę produktów dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. W dłuższej perspektywie zależy nam na zbudowaniu silnej pozycji na krajowym i zagranicznym rynku paliwowym, wychodząc szeroko poza oprogramowanie dla stacji benzynowych, które obecnie dostarcza Mc Comp – zapowiada Tomasz Bendlewski, wiceprezes Asseco Poland.

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Rynek stacji paliw to nowy element działalności Asseco. Spółka podkreśla, że widzi tam ogromny potencjał cyfryzacji. Nowoczesna stacja paliw staje się dziś wielofunkcyjnym punktem usługowym. Oprócz sprzedaży paliw coraz większą rolę odgrywają gastronomia, oferta spożywcza, programy lojalnościowe, płatności mobilne oraz usługi dodatkowe. To sprawia, że systemy informatyczne stają się jednym z kluczowych elementów zarządzania całym biznesem operatora, nie tylko w zakresie jednego kraju, ale również w skali globalnej – podkreśla Asseco.

Rekordowe wyniki Asseco Poland. Zysk netto wzrósł o 52 proc.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na 2026 r. w dziale oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 13,4 mld zł. W kursach zmiennych jest o 18 proc. wyższy niż rok temu, a w kursach stałych o 12 proc.

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Bardzo dobrze wypada polska „noga”. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły w I półroczu o 17 proc. do 1,3 mld zł. Segment ten odpowiadał za 14 proc. sprzedaży grupy. Zysk operacyjny wyniósł 318,7 mln zł wobec 214,7 mln zł w I półroczu 2025 r., a EBITDA urosła do 368,5 mln zł z 267,7 mln zł. Bardzo dobre wyniki wypracowały również spółki Asseco Central Europe z Czech i Słowacji, które realizowały projekty dla administracji publicznej, opieki zdrowotnej oraz bankowości.

W całym I półroczu grupa wypracowała 9,3 mld zł przychodów, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mld zł i był o 38 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2025 r. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w górę o 52 proc. do 430 mln zł.

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W samym II kwartale wyniki były wyraźnie lepsze od oczekiwań analityków.

Asseco ma duży zapas gotówki. Planuje wydać ją na akwizycje, rozwój organiczny i dywidendę dla akcjonariuszy. Z wypowiedzi zarządu wynika, że nie należy się raczej spodziewać dywidendy zaliczkowej (choć formalnie jest możliwa), środki trafią do akcjonariuszy raczej dopiero w 2027 r.

Asseco pokazało rekordowe wyniki, ale akcje spółki na GPW dziś tanieją. Najwyraźniej inwestorzy zdecydowali się wykorzystać publikację sprawozdania do realizacji zysków. A jest co realizować – akcje Asseco od 2025 r. poruszają się w trendzie wzrostowym. Od tego czasu podrożały ponad dwa razy.