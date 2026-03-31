Asseco Poland, największa polska spółka IT, opublikowała wyniki za 2025 r. Wypracowała 16,8 mld zł przychodów, z czego 12,6 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny był o 11 proc. wyższy niż w 2024 r. i ukształtował się na poziomie 1,6 mld zł. Rekordowy w historii zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 119 proc., wyniósł 1,1 mld zł.

– Dla nas 2025 rok był dla nas rekordowy Wypracowaliśmy najwyższy w naszej 35-letniej historii zysk netto, który przekroczył 1,1 mld zł. To znaczące osiągnięcie, szczególnie w kontekście wymagającego i niepewnego otoczenia, w jakim prowadzimy działalność. Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię, której fundamentem pozostaje tworzenie i rozwój najwyższej jakości własnego oprogramowania dla instytucji oraz przedsiębiorstw działających w kluczowych sektorach gospodarki – komentuje Adam Góral, prezes Asseco Poland.

Spółka rozwija się organicznie i przez przejęcia. W 2025 r. zrealizowała 13 akwizycji. Zapowiada kolejne, m.in. z obszaru cyberbezpieczeństwa.

W samym IV kwartale 2025 r. przychody Asseco były zgodne z oczekiwaniami analityków. Wynik operacyjny i EBITDA były niższe (odpowiednio o 12 proc. i 11 proc.), natomiast zysk netto z działalności kontynuowanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej przebił oczekiwania o 10 proc.

Jaką dywidendę wypłaci Asseco

Od debiutu na GPW Asseco wypłaciło akcjonariuszom ponad 3,8 mld zł dywidendy. W tym roku zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 1 051 mln zł dywidendy za 2025 rok, co oznacza 13,05 zł na walor. To zdecydowany rekord, biorąc pod uwagę wypłaty w poprzednich latach. I tak z zysku za 2020 r. było to 3,11 zł na akcję (258 mln zł), za 2021 r. 3,36 zł (279 mln zł), za 2022 r. 3,5 zł (291 mln zł), za 2023 r. 3,66 zł (250 mln zł), a za 2024 r. 3,94 zł (269 mln zł).

Za akcję Asseco na finiszu wtorkowej sesji trzeba było zapłacić 169,4 zł. Przy takiej cenie rekomendacja zarządu implikuje stopę dywidendy wynoszącą 7,7 proc.

Tegoroczna, wyjątkowo wysoka kwota wynika nie tylko z dobrych rezultatów operacyjnych, ale również zdarzeń jednorazowych. W szczególności ze sprzedaży akcji Sapiensa. Analitycy w rozmowie z naszą redakcją już wcześniej sygnalizowali, że transakcja mocno podbije zyski i dywidendę Asseco.

W wyniku sprzedaży większościowego pakietu akcji spółki Sapiens na rzecz Adventu udział Asseco – poprzez Formula Systems – zmniejszył się z 43,5 proc. do 18,7 proc. W praktyce oznacza to utratę kontroli nad tą spółką i zmianę jej ujęcia w wynikach finansowych. Transakcja wygenerowała 499 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Zachowanie pakietu mniejszościowego pozwala na utrzymanie ekspozycji na dalszy wzrost Sapiensa – podkreśla zarząd.

Wyniki Asseco są mocno zdywersyfikowane geograficznie. W 2025 r. segment Asseco Poland zwiększył przychody ze sprzedaży o 12 proc. do 2,3 mld zł. Z kolei rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 86 proc. przychodów grupy. Sprzedaż w segmencie Asseco International wzrosła o 12 proc. do 4,6 mld zł. Również w segmencie Formula dynamika wyniosła 12 proc., a przychody sięgnęły 9,8 mld zł.

Jakie plany ma Asseco na 2026 rok

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na rok 2026, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość ponad 10,8 mld zł i jest o 19 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych wzrost wynosi 13 proc.

Portfel zamówień segmentu Asseco Poland na 2026 rok w kursach stałych jest wyższy rok do roku o 17 proc. i wynosi 1,75 mld zł. Portfel zamówień Asseco International jest wyższy o 9 proc. i sięga 2,6 mld zł, a Formuli o 14 proc. i wynosi prawie 6 mld zł.

– W 2026 roku koncentrujemy się na dalszym umacnianiu pozycji Asseco jako lidera cyfryzacji w kluczowych sektorach gospodarki – bankowości, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej oraz administracji publicznej, a także rozwoju w segmentach produktowych – systemach ERP, płatnościach i usługach zaufania – mówi prezes Góral. Dodaje, że jednym z naturalnych kierunków budowania długoterminowej wartości Asseco jest sztuczna inteligencja.

– Wdrażamy ją zarówno w naszych produktach, jak i w całym cyklu rozwoju oprogramowania, co zwiększa naszą efektywność i jakość dostarczanych rozwiązań. Podchodzimy do AI pragmatycznie – jako do technologii, która ma realnie wspierać biznes i tworzyć wartość dla klientów – podsumowuje szef Asseco.

Asseco jest wyceniane na GPW na 14 mld zł. W 2025 r. w akcjonariacie pojawił się zagraniczny inwestor, TSS. Zarządy obu firm liczą na efekty synergii. Wejście TSS stało się impulsem do mocnego wzrostu notowań na giełdzie. Jeszcze na początku 2025 r. akcje Asseco kosztowały mniej niż 100 zł. W ostatnich miesiącach potaniały m.in. w związku z globalnymi obawami o wpływ AI na biznes technologicznych firm. O firmie ostatnio było też głośno w związku z programem motywacyjnym dla menedżerów. Uchwała nie została podjęta, przeciwko były fundusze.