Zdolność kredytowa Polaków rośnie, Bruksela chce tańszego prądu

Niższe stopy procentowe zwiększają zdolność kredytową Polaków, Komisja Europejska szuka sposobów na obniżenie cen energii dla przemysłu, wojna na Bliskim Wschodzie może pomóc Rosji, a kapitał ucieka z akcji i obligacji

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zdolność kredytowa Polaków rośnie

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych poprawiła zdolność kredytową osób planujących zakup mieszkania. Niższe stopy oznaczają możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu hipotecznego. Dodatkowo ceny mieszkań w największych miastach rosną bardzo wolno – według danych portalu Tabela-ofert.pl średnio o 1,7 proc. rok do roku, co po uwzględnieniu inflacji oznacza realny spadek. W praktyce oznacza to większy metraż możliwy do kupienia na kredyt. W Warszawie rodzina 2+2 mogła rok temu pozwolić sobie przeciętnie na około 68 m², dziś jest to ponad 85 m².

Bruksela chce obniżyć ceny prądu

Komisja Europejska przygotowuje propozycje działań, które mają obniżyć koszty energii dla europejskiego przemysłu. Z przecieków wynika, że Komisja Europejska analizuje m.in. opłaty sieciowe, podatki krajowe oraz koszty emisji CO₂ w systemie EU Emissions Trading System. Opłaty sieciowe odpowiadają za około 18 proc. rachunku za prąd w przemyśle, a koszty emisji za około 11 proc. Propozycje zmian mają zostać przedstawione na szczycie UE 19 marca. Część państw – m.in. Holandia, Szwecja i Finlandia – sprzeciwia się jednak ingerencji w system ETS.