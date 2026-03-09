11 min. 12 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych poprawiła zdolność kredytową osób planujących zakup mieszkania. Niższe stopy oznaczają możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu hipotecznego. Dodatkowo ceny mieszkań w największych miastach rosną bardzo wolno – według danych portalu Tabela-ofert.pl średnio o 1,7 proc. rok do roku, co po uwzględnieniu inflacji oznacza realny spadek. W praktyce oznacza to większy metraż możliwy do kupienia na kredyt. W Warszawie rodzina 2+2 mogła rok temu pozwolić sobie przeciętnie na około 68 m², dziś jest to ponad 85 m².
Czytaj więcej:
W ciągu niespełna roku, po siedmiu obniżkach stóp procentowych, w każdym polskim mieście można kupić na kredyt znacznie większe mieszkanie. W Katow...
Pro
Komisja Europejska przygotowuje propozycje działań, które mają obniżyć koszty energii dla europejskiego przemysłu. Z przecieków wynika, że Komisja Europejska analizuje m.in. opłaty sieciowe, podatki krajowe oraz koszty emisji CO₂ w systemie EU Emissions Trading System. Opłaty sieciowe odpowiadają za około 18 proc. rachunku za prąd w przemyśle, a koszty emisji za około 11 proc. Propozycje zmian mają zostać przedstawione na szczycie UE 19 marca. Część państw – m.in. Holandia, Szwecja i Finlandia – sprzeciwia się jednak ingerencji w system ETS.
Czytaj więcej
Komisja Europejska rozważa rozwiązanie pomostowe obniżające ceny energii dla przemysłu, dopóki zielona transformacja nie obniży cen. Polski rząd uw...
Po izraelskich atakach na irańską infrastrukturę energetyczną rośnie ryzyko zakłóceń na rynku ropy. Uderzenia objęły m.in. instalacje magazynowe i transportowe. Wyższe ceny surowca mogą paradoksalnie pomóc Rosji. W Waszyngtonie pojawiły się sygnały, że administracja Donalda Trumpa rozważa złagodzenie sankcji na rosyjską ropę, aby ograniczyć wzrost cen na światowych rynkach.
Czytaj więcej
Sekretarz skarbu USA Scott Bessent poinformował, że USA udzieliły 30-dniowej zgody na zakup rosyjskiej ropy przez indyjskie rafinerie. Tymczasem Do...
Napięcia geopolityczne wywołały pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Inwestorzy zaczęli wycofywać kapitał z bardziej ryzykownych aktywów. Indeks WIG20 w ubiegłym tygodniu spadł o ponad 5 proc. Jednocześnie kapitał nie płynął do obligacji – rentowność polskich papierów dziesięcioletnich przekroczyła 5,6 proc., najwyżej od czerwca ubiegłego roku.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas