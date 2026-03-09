Rzeczpospolita
Ekonomia
Zdolność kredytowa Polaków rośnie, Bruksela chce tańszego prądu

Niższe stopy procentowe zwiększają zdolność kredytową Polaków, Komisja Europejska szuka sposobów na obniżenie cen energii dla przemysłu, wojna na Bliskim Wschodzie może pomóc Rosji, a kapitał ucieka z akcji i obligacji

Publikacja: 09.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Zdolność kredytowa Polaków rośnie

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych poprawiła zdolność kredytową osób planujących zakup mieszkania. Niższe stopy oznaczają możliwość zaciągnięcia wyższego kredytu hipotecznego. Dodatkowo ceny mieszkań w największych miastach rosną bardzo wolno – według danych portalu Tabela-ofert.pl średnio o 1,7 proc. rok do roku, co po uwzględnieniu inflacji oznacza realny spadek. W praktyce oznacza to większy metraż możliwy do kupienia na kredyt. W Warszawie rodzina 2+2 mogła rok temu pozwolić sobie przeciętnie na około 68 m², dziś jest to ponad 85 m².

Czytaj więcej:

Zdolność kredytowa wzrosła w rok o ponad 20 proc. O ile większe mieszkania kupimy?
Raporty ekonomiczne Zdolność kredytowa wzrosła w rok o ponad 20 proc. O ile większe mieszkania kupimy?

Pro

Bruksela chce obniżyć ceny prądu

Komisja Europejska przygotowuje propozycje działań, które mają obniżyć koszty energii dla europejskiego przemysłu. Z przecieków wynika, że Komisja Europejska analizuje m.in. opłaty sieciowe, podatki krajowe oraz koszty emisji CO₂ w systemie EU Emissions Trading System. Opłaty sieciowe odpowiadają za około 18 proc. rachunku za prąd w przemyśle, a koszty emisji za około 11 proc. Propozycje zmian mają zostać przedstawione na szczycie UE 19 marca. Część państw – m.in. Holandia, Szwecja i Finlandia – sprzeciwia się jednak ingerencji w system ETS.

Czytaj więcej

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen
Ceny Energii
Jak UE chce obniżyć ceny energii? Wyciekł szkic dokumentu
Wojna w Iranie szansą dla Rosji

Po izraelskich atakach na irańską infrastrukturę energetyczną rośnie ryzyko zakłóceń na rynku ropy. Uderzenia objęły m.in. instalacje magazynowe i transportowe. Wyższe ceny surowca mogą paradoksalnie pomóc Rosji. W Waszyngtonie pojawiły się sygnały, że administracja Donalda Trumpa rozważa złagodzenie sankcji na rosyjską ropę, aby ograniczyć wzrost cen na światowych rynkach.

Czytaj więcej

Indie mogą przez 30 dni kupować rosyjską ropę, która znajduje się już na pokładach tankowców, które
Dyplomacja
USA: Indie mogą kupować rosyjską ropę. Tymczasowo

Akcje i obligacje pod presją

Napięcia geopolityczne wywołały pogorszenie nastrojów na rynkach finansowych. Inwestorzy zaczęli wycofywać kapitał z bardziej ryzykownych aktywów. Indeks WIG20 w ubiegłym tygodniu spadł o ponad 5 proc. Jednocześnie kapitał nie płynął do obligacji – rentowność polskich papierów dziesięcioletnich przekroczyła 5,6 proc., najwyżej od czerwca ubiegłego roku.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

Źródło: rp.pl

