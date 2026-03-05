Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku ul. Chemików 7, 09-411 Płock ogłasza dnia 05.03.2026 roku przetarg nieograniczony na sprzedaż:

I. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych:

1. Łódź ul. Elektronowa, województwo łódzkie; działki o nr ew. 62/26, 62/32 i 62/27 o łącznej powierzchni 7.902 m² (KW LD1M/00140887/8, Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście) – cena wywoławcza 5.318.000,00 PLN netto

2. Wilcza Góra ul. Magiczna, gm. Lesznowola, województwo mazowieckie; działki o nr ew. 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/10, 3/11 i 3/12 o łącznej powierzchni 15.168 m² (KW WA5M/00289160/0, Sąd Rejonowy Piaseczno) – cena wywoławcza 5.004.200,00 PLN netto

3. Lędziny ul. Leśna, gm. Chrząstowice, województwo opolskie; działki o nr ew. 374/72 i 586/231 o powierzchni 10.141 m² (KW OP1O/00089808/6, Sąd Rejonowy Opole) – cena wywoławcza 3.075.153,00 PLN netto

4. Piaseczno, województwo pomorskie, powiat tczewski; działki o nr ew. 515/10 i 515/12 o łącznej powierzchni 13.953 m² (KW GD1T/00029436/9, KW GD1T/00030301/4, Sąd Rejonowy Tczew) – cena wywoławcza 1.880.500,00 PLN netto

5. Czerwionka Leszczyny ul. Przyjaźni, województwo śląskie; działki o nr ew. 2235/195, 2237/195, 2283/189, 2423/197, 2424/197, 2425/189, 2426/189 o pow. 11.716 m² (KW GL1Y/00132355/9, Sąd Rejonowy Rybnik) – cena wywoławcza 1.103.600,00 PLN netto

6. Królikowo, województwo warmińsko-mazurskie; działki o nr ew. 177/3, 178/13, 178/15, 178/17 i 178/19 o łącznej powierzchni 10.154 m² (KW OL1O/00082195/4, Sąd Rejonowy Olsztyn) – cena wywoławcza 1.360.330,00 PLN netto

7. Police ul. Jasienicka 1, województwo zachodniopomorskie; działka o nr ew. 2349 o powierzchni 2.638 m² (KW SZ2S/00005720/7, Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód) – cena wywoławcza 1.165.145,00 PLN netto

II. Nieruchomości gruntowych zabudowanych o charakterze administracyjno-biurowym

8. Wrocław ul. Kołłątaja 15, województwo dolnośląskie, działka o nr ew. 40 o powierzchni 534 m² (KW WR1K/00097378/6, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 18.550.000,00 PLN netto

9. Wrocław ul. Rejtana 9-11, województwo dolnośląskie; działka o nr ew. 39 o powierzchni 876 m² (KW WR1K/00102868/7, Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki) – cena wywoławcza 21.640.000,00 PLN netto

10. Łódź ul. Gdańska 70, województwo łódzkie; działka o nr ew. 265 o powierzchni 1.779 m² (KW LD1M/00117214/0, Sąd Rejonowy Łódź) – cena wywoławcza 4.136.000,00 PLN netto

11. Kraków, Al. Mickiewicza 43 i 45, województwo małopolskie; działki o nr ew. 26 i 27 o łącznej powierzchni 1.282 m²( KW KR1P/00224098/4, Sąd Rejonowy Kraków) - cena wywoławcza 27.188.000,00 PLN netto

12. Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego 2, województwo opolskie; działki o nr ew. 1188/33 i 1188/34 o łącznej powierzchni 1.686 m² (KW OP1K/00041903/0, Sąd Rejonowy Kędzierzyn-Koźle) – cena wywoławcza 4.740.000,00 PLN netto

III. Nieruchomości gruntowych zabudowanych:

13. Włocławek ul. Żabia 29, województwo kujawsko-pomorskie; działka o nr ew. 72 o powierzchni 606 m2 (KW WL1W/00001184/5, Sąd Rejonowy Włocławek)- cena wywoławcza 1.772.500,00 PLN netto

14. Zielona Góra al. Niepodległości 25, województwo lubuskie; działka o nr ew. 175 o pow. 799 m² (KW ZG1E/00046483/9, Sąd Rejonowy Zielona Góra) – cena wywoławcza 4.503.500,00 PLN netto

15. Oświęcim ul. Rynek Główny 1, małopolskie; działka o nr ew. 2342 o powierzchni 127 m2 (KW KR1E/00030536/9, Sąd Rejonowy Oświęcim) – cena wywoławcza 1.452.000,00 PLN netto

16. Józefów ul. Stefana Okrzei 3, województwo mazowieckie; działka o nr ew. 30 o pow. 1.092 m² (KW WA1O/00013846/2, Sąd Rejonowy Otwock) – cena wywoławcza 1.562.200,00 PLN netto

17. Rzeszów ul. Unii Lubelskiej 3, województwo podkarpackie; działki o nr ew. 1252 i 1253 o pow. 1.779 m² (KW RZ1Z/00004412/5, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 4.026.000,00 PLN netto

18. Rybnik ul. Mażewskiego 31, województwo śląskie; działki o nr ew. 4222/235, 4372/235, 4370/256 o łącznej powierzchni 7.134 m² (KW GL1Y/00113931/2, KW GL1Y/00119932/1, Sąd Rejonowy Rybnik) – cena wywoławcza 1.010.000,00 PLN netto

19. Sosnowiec ul. Sobieskiego 62, województwo śląskie; działki o nr ew. 3511, 3514, 3456, 3515 o pow. 1.756 m² (KW KA1S/00014184/3 i KW KA1S/00053825/4, Sąd Rejonowy Sosnowiec) – cena wywoławcza 1.101.200,00 PLN netto

20. Gryfice ul. Trzygłowska 31, województwo zachodniopomorskie; działka nr ew. 8 o pow. 8.171 m² (KW SZ1G/00005335/3, Sąd Rejonowy Gryfice) – cena wywoławcza 1.246.000,00 PLN netto

IV. Nieruchomości lokalowej (użytkowej):

Rzeszów ul. Kraszewskiego 2, lokal nr 1; województwo podkarpackie; powierzchnia użytkowa 612,98 m², powierzchnia pomieszczeń przynależnych 105,58 m² (KW RZ1Z/00094319/0, Sąd Rejonowy Rzeszów) – cena wywoławcza 3.817.500,00 PLN netto

Oferty należy składać do dnia 17.04.2026 roku na adres: ORLEN S.A

Obszar Administracji, Dział Analiz, Przetargów i Podróży Służbowych, 09-411 Płock, ul. Chemików 7

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do dnia 31.08.2026 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania ofert dostępne są na stronie internetowej ORLEN S.A.: www.orlen.pl (zakładka: Dla biznesu-Przetargi-Zbycie nieruchomości).

