Adwokat od „trumien na kółkach” prawomocnie skazany. Sąd złagodził wyrok

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze między Barczewem a Jezioranami pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Z opinii biegłych wynikało, że mercedes kierowany przez łódzkiego adwokata Pawła K. zjechał na drugi pas jezdni i zderzył się czołowo z audi. Na miejscu zginęły dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat.
Kierowca mercedesa był trzeźwy. Prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był wynikiem konfrontacji bezpiecznego samochodu z „trumną na kółkach”. Wypowiedź ta wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej.
Prokuratura zarzucała prawnikowi umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym w skutek czego nieumyślnie doprowadził do spowodowania wypadku. Prawnik nie przyznawał się do winy.
W kwietniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Pawła K. za winnego spowodowania śmiertelnego wypadku i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 5-letni zakaz kierowania pojazdami.
Od tego wyroku apelacje wnieśli zarówno obrońcy, jak prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. W czwartek Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok do roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz skrócił zakaz prowadzenia pojazdów do czterech lat. Uznano bowiem, że oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu na skutek nieuwagi.
Wyrok jest prawomocny.
