Adwokat od „trumien na kółkach” prawomocnie skazany. Sąd złagodził wyrok

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze między Barczewem a Jezioranami pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Z opinii biegłych wynikało, że mercedes kierowany przez łódzkiego adwokata Pawła K. zjechał na drugi pas jezdni i zderzył się czołowo z audi. Na miejscu zginęły dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat.

Kierowca mercedesa był trzeźwy. Prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był wynikiem konfrontacji bezpiecznego samochodu z „trumną na kółkach”. Wypowiedź ta wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej.

Prokuratura zarzucała prawnikowi umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym w skutek czego nieumyślnie doprowadził do spowodowania wypadku. Prawnik nie przyznawał się do winy.

Dlaczego sąd złagodził wyrok?

W kwietniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Pawła K. za winnego spowodowania śmiertelnego wypadku i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 5-letni zakaz kierowania pojazdami.