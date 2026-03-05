Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Adwokat od „trumien na kółkach” prawomocnie skazany. Sąd złagodził wyrok

Adwokat Paweł K. został prawomocnie skazany na rok i sześć miesięcy więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Po wypadku znany łódzki prawnik mówił, że ofiary jechały „trumnami na kółkach”.

Aktualizacja: 05.03.2026 12:29 Publikacja: 05.03.2026 12:02

Oskarżony Paweł K. na sali Sądu Rejonowego w Olsztynie,

Oskarżony Paweł K. na sali Sądu Rejonowego w Olsztynie,

Foto: PAP/Tomasz Waszczuk

Mateusz Adamski

Do tragicznego wypadku doszło we wrześniu 2021 r. na drodze między Barczewem a Jezioranami pod Olsztynem w województwie warmińsko-mazurskim. Z opinii biegłych wynikało, że mercedes kierowany przez łódzkiego adwokata Pawła K. zjechał na drugi pas jezdni i zderzył się czołowo z audi. Na miejscu zginęły dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat.

Kierowca mercedesa był trzeźwy. Prawnik opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był wynikiem konfrontacji bezpiecznego samochodu z „trumną na kółkach”. Wypowiedź ta wywołała ogromne oburzenie opinii publicznej.

Prokuratura zarzucała prawnikowi umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przekroczenie podwójnej linii ciągłej wyznaczającej oś jezdni, wjeżdżając na pas ruchu przeznaczony do poruszania się pojazdów w kierunku przeciwnym w skutek czego nieumyślnie doprowadził do spowodowania wypadku. Prawnik nie przyznawał się do winy.

Czytaj więcej

Oskarżony Paweł K. na sali Sądu Rejonowego w Olsztynie
Prawo karne
Adwokat od „trumien na kółkach” skazany. Jest wyrok ws. tragicznego wypadku

Dlaczego sąd złagodził wyrok?

W kwietniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie uznał Pawła K. za winnego spowodowania śmiertelnego wypadku i wymierzył mu karę 2 lat pozbawienia wolności oraz 5-letni zakaz kierowania pojazdami. 

Reklama
Reklama

Od tego wyroku apelacje wnieśli zarówno obrońcy, jak prokuratura i pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. W czwartek Sąd Okręgowy w Olsztynie złagodził wyrok do roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz skrócił zakaz prowadzenia pojazdów do czterech lat.  Uznano bowiem, że oskarżony nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa ruchu na skutek nieuwagi. 

Wyrok jest prawomocny. 

Czytaj więcej

Mec. Paweł K. na sali Sądu Rejonowego w Olsztynie
Prawo karne
Małżeństwo znanych prawników z zarzutami. Grozi im 10 lat więzienia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Przepisy regulaminu w sprawie opłat za parkowanie zaskarżyli rzecznik praw obywatelskich i prokurato
Prawo drogowe
Sąd: za brak biletu parkingowego za szybą nie można karać dodatkową opłatą
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Konsumenci
Sąd: staruszka nie musi spłacać kredytu po zmarłym synu. Co zaważyło?
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Praca, Emerytury i renty
Przez wojnę nie możesz wrócić z urlopu? Co na to prawo pracy
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Prawo w Polsce
Pies z pseudohodowli, czyli „kot w worku”. Prawo ma chronić kupujących
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama