Z tego artykułu się dowiesz: Na jakie rekompensaty można liczyć za niesłuszne zatrzymania i aresztowania w Polsce?

Jakie systemowe problemy są związane z nadmiernym stosowaniem tymczasowego aresztowania?

Czy zmiany w kodeksie postępowania karnego mogą wpłynąć na praktyki stosowania zatrzymań i aresztów?

Dlaczego wysokość rekompensat za błędy w wymiarze sprawiedliwości wzrasta?

Jakie są propozycje ekspertów dotyczące kompetencji sądów w sprawach o odszkodowania za błędy sądowe?

Problem nadmiernego i długotrwałego stosowania tymczasowego aresztowania ma w Polsce charakter systemowy. To ocena formułowana m.in. przez rzecznika praw obywatelskich, którą podziela duża część prawników. Twierdzą oni, że ten środek zapobiegawczy jest w naszym kraju nadużywany i apelują o zmiany w prawie. Być może niebawem ich apele zostaną wysłuchane. Na biurko prezydenta trafiła bowiem obszerna nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która reformuje m.in. przepisy dotyczące tymczasowego aresztowania. Choć wielu prawników czuje niedosyt, twierdząc że zmiany te nie są odpowiednio głębokie, to według resortu sprawiedliwości nowela skłoni sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt.

Rosną odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy sądów i prokuratorów. Przyznano ponad 10 mln zł rekompensat

Wydaje się to niezbędne tym bardziej, że masowe stosowanie tymczasowego aresztowania prowadzi do licznych sytuacji, w których osoba podejrzana zostaje niesłusznie pozbawiona wolności. To zaś daje podstawę do ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Z danych przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika, że w 2025 r. sądy zasądziły 10 mln 163 tys. zł z tytułu zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. To kwota najwyższa w obecnej dekadzie. Oznacza też wzrost rekompensat o 1,5 mln w stosunku do 2024 r., o 2,3 mln w stosunku do 2023 r. i aż o 5,4 mln wobec sum z 2022 r.