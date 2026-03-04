– Potrzebujemy procedur awansowych i nominacyjnych, które zapewnią wybór najlepszych kandydatów na sędziów. Chodzi o wyłonienie takich osób, które będą świetnie przygotowane do wykonywania tego zawodu nie tylko merytorycznie, ale także są predysponowane pod względem osobowościowym i moralnym. Chcemy, żeby polscy sędziowie byli nowocześni, odpowiedzialni, niezależni i bliscy społeczeństwu – mówi sędzia dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska, prof. UŚ.

Będą zmiany w dostępie do kariery sędziowskiej. Komisja kodyfikacyjna szykuje projekt ustawy

To właśnie ta ekspertka stanęła na czele zespołu powołanego w ostatnich dniach w Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury, który ma opracować projekt ustawy reformujący dostęp do kariery sędziowskiej. Sędzia zdradza, że założenia projektu mają zostać przygotowane do czerwca, a nowe przepisy mają być gotowe w grudniu.

Przypomnijmy, że podstawową ścieżką do zdobycia sędziowskiego łańcucha jest obecnie aplikacja w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Trwa ona 36 miesięcy, podczas których aplikanci przechodzą szkolenie teoretyczne i zdobywają doświadczenie praktyczne w sądach. Zwieńczeniem aplikacji jest egzamin sędziowski, który otwiera drogę do asesury. Ten etap trwa co najmniej trzy lata, po których asesor może ubiegać się o powołanie na urząd sędziego. Dla asystentów i referendarzy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem otwarta jest aplikacja uzupełniająca, która odbywa się także w KSSiP i trwa 18 miesięcy.

Dostępna jest jeszcze droga pozaaplikacyjna, która umożliwia ubieganie się o stanowisko sędziego bez konieczności odbywania aplikacji i zdawania egzaminu sędziowskiego. Możliwość taką mają m.in. prokuratorzy, a także adwokaci, radcowie prawni, notariusze i radcowie prokuratorii generalnej, którzy wykonywali swój zawód przez co najmniej trzy lata.