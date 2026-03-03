W pewnym uproszczeniu można wyróżnić dwie warstwy dealu: personalny (kadrowy) oraz quasi-merytoryczny. Obydwa oznaczają bardzo poważne koszty reputacyjne dla każdej ze stron, przy czym są one zdecydowanie większe po stronie rządu i to nie tylko ze względu na niski poziom reputacji w przypadku prezesa NBP. Koszt po stronie rządu polega na włączeniu się w proces bezpośredniego upolityczniania banku centralnego oraz obniżania jego wiarygodności, i to w sposób wręcz trudny do uwierzenia: poprzez zachęcenie dwóch członków RPP do rezygnacji z funkcji i przejścia do zarządu NBP, w zamian za zgodę na drugą kadencję dla wiceprezes Marty Kightley.

Jeśli prawdą jest, że niektórzy członkowie RPP zgodzili się uczestniczyć w takim dealu, to moim zdaniem w wymiarze etycznym powinna ich za to spotkać kara. Karą za stworzenie tak szkodliwego instytucjonalnego precedensu powinno być znalezienie się przez nich zarówno poza RPP, jak i poza zarządem NBP. Byłaby to surowa, ale zasłużona kara za świadomą zgodę na stanie się narzędziem w dalszym upolitycznianiu NBP. Byłby to też ważny sygnał dla przyszłych kandydatów „chcących sprawdzić się w bankowości centralnej”, który być może skłoniłby ich do przemyślenia, czy jest to misja naprawdę dla nich.

Jeśli rząd zawrze „kadrowy deal” z prezesem NBP i z prezydentem, będzie to oznaczać nie tylko wycofanie się rządzącej koalicji z próby odpolitycznienia NBP i wydobycia go z instytucjonalnej zapaści, ale także zaakceptowanie nowych, niechlubnych praktyk w zarządzaniu bankiem centralnym

Droga do zarządu NBP

Praca w zarządzie NBP powinna być przede wszystkim ukoronowaniem kariery w ramach struktury organizacyjnej NBP, i to kariery wynikającej z osiągnięć merytorycznych opartych na fachowości. Taka ścieżka do objęcia funkcji członka zarządu w praktyce właściwie nie występuje, natomiast coraz częstsze są próby odnalezienia się polityków w roli członków organów kolegialnych NBP. Rolę kryterium fachowości próbowano wzmocnić przy okazji tworzenia ustawy o Radzie Fiskalnej, aczkolwiek z ograniczonym powodzeniem. Pojawia się więc okazja, aby ulepszyć model wyłaniania osób do pełnienia kluczowych funkcji w organach odpowiedzialnych za stan gospodarki.

Nie widzę przy tym żadnego merytorycznego uzasadnienia dla przedłużenia zatrudnienia pani wiceprezes Marty Kightley na drugą kadencję. Chodzi mi o spójność w podejściu: jeśli były i są podstawy do postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, a pani wiceprezes cieszy się jego pełnym zaufaniem, to pozostawienie jej na dotychczasowym stanowisku oznaczałoby kontynuację dryfu banku centralnego w kierunku instytucjonalnej degradacji i erozji posiadanego zasobu kapitału ludzkiego.

Jeśli więc rząd zawrze „kadrowy deal” z prezesem NBP i z prezydentem, będzie to oznaczać nie tylko wycofanie się rządzącej koalicji z próby odpolitycznienia NBP i wydobycia go z instytucjonalnej zapaści, ale także zaakceptowanie nowych, niechlubnych praktyk w zarządzaniu bankiem centralnym, jakie ukształtowały się w ostatnich latach.