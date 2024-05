Uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje automatyczne zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy. Tych kwestii dotyczył styczniowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej stwierdzający, że przepisy przewidujące automatyczne zawieszenie w czynnościach prezesa NBP, wobec którego Sejm podjął uchwałę o pociągnięciu go do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, są niezgodne z konstytucją, gdyż podważają samodzielność tego bardzo ważnego urzędu. Trybunał Julii Przyłębskiej wskazał także, że próg głosujących za takim oskarżeniem winien być wyższy.

Zgodnie z regulaminem TS pierwsza prezes SN po otrzymaniu uchwały Sejmu oraz uchwały Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w tej sprawie, niezwłocznie nadaje im bieg

Roman Nowosielski, adwokat, były sędzia Trybunału Stanu uważa, że styczniowy wyrok nie powinien mieć znaczenia dla tej sprawy, gdyż TS ma samodzielne kompetencje i sam może korzystać z rozproszonej kontroli konstytucyjnej.

Gdyby Sejm nie przegłosował uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu prezesa NBP, marszałek Sejmu musiałby stwierdzić umorzenie postępowania. Jeśli natomiast podjąłby taką uchwałę, to jest ona aktem oskarżenia, który marszałek przesyła wraz wnioskiem wstępnym przewodniczącemu Trybunału Stanu, czyli pierwszej prezes Sądu Najwyższego.

Zgodnie z regulaminem TS pierwsza prezes SN po otrzymaniu uchwały Sejmu oraz uchwały Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej w tej sprawie, niezwłocznie nadaje im bieg i zarządza doręczenie ich odpisów oskarżonemu, oskarżycielom i obrońcom.