Możemy przejść do „Ile jest…?”. Najstarszy gracz zadaje tytułowe pytanie: Ile jest poszukiwanych przedmiotów? Każdy odpowiada na to pytanie przez ustawienie odpowiedniej wartości na tarczy. W tym momencie trzeba trochę poanalizować. Ustalić, czy na pewno dobrze przeszukaliśmy planszę, czy przypadkiem nie znaleźliśmy mniej niż powinniśmy itd. I dopiero wtedy wybrać odpowiednią wartość. Po tych rachunkach i zastanowieniu się odkrywamy swoje tarcze, przechodząc do „Rozwiązania Zagadki”.

W tej fazie odwracamy kartę poszukiwań. Na jej odwrocie znajdziemy rozwiązanie. Teraz czas policzyć punkty. Jeśli nasza wartość na tarczy jest niższa niż prawidłowa odpowiedź – zdobywamy tyle punktów, ile mamy na tarczy. Gdy wskazaliśmy prawidłowo, znów zdobywamy tyle punktów, ile na tarczy, ale dodatkowo otrzymujemy jeden punkt za poprawne rozwiązanie. Niestety, kiedy wskazaliśmy zbyt dużo na tarczy, to nie zdobywamy żadnych punktów. Na koniec przesuwamy nasze pionki na planszy o liczbę zdobytych pól.

Czy przypadkiem nie zapomnieliśmy o księżycu? W fazie „Pościg Księżyca” przesuwamy go o tyle pól, ile widnieje obok rozwiązania zagadki. Następnie rzucamy kostką księżyca, aby sprawdzić, o ile dodatkowych pól się przesunie. Możemy nawet trafić gorzej, bo jak wypadnie nam rozładowanie latarki, to w kolejnej rundzie będą one rzucać słabszy snop światła. Jeżeli księżyc nas dogoni, to ze smutkiem przegrywamy, ale są jeszcze znaczniki przyspieszenia, które pozwolą nam wykaraskać się z tej sytuacji. Ponadto, możemy również skorzystać z innych trybów gry – gdy nam za łatwo albo gdy mamy ochotę na odrobinę rywalizacji. Ostatecznie zawsze warto być prawdziwym zwycięzcą.

Skupienie i liczenie

Świetlni detektywi” to rzecz wyborna dla młodych miłośników gier planszowych. Nie od dziś wiadomo, że dzieciaki uwielbiają wszelkiego typu memory, odszukiwanie rzeczy na obrazkach itd. A tutaj mamy to wszystko w bardzo ciekawym wydaniu. Twist z magicznymi latarkami po prostu przykuwa do planszy, zmuszając jednocześnie do ćwiczenia umiejętności manualnych.

Jednak nie o sprawne ręce tu chodzi, lecz o głowę! „Świetlni detektywi” nie tylko sprzyjają koncentracji, lecz także zmuszają do ciągłego przeliczania rzeczy na planszy, więc pozytywnie wpływają na zdolności matematyczne.