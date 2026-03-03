Kryzys irański uderza w zaopatrzenie kraju w zboże. Rosja wstrzymała dostawy z powodu skokowego wzrostu stawek frachtowych i składek ubezpieczeniowych, a także problemów z płatnościami realizowanymi przez banki państw Zatoki Perskiej. To właśnie one – szczególnie w ZEA i Dubaju – stały się kluczowe dla rosyjskich transakcji po napaści Putina na Ukrainę i odcięciu rosyjskiego sektora bankowego od międzynarodowego systemu finansowego.

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju Ali Chamenei. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły zbrojne Izraela ogłosiły natomiast, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej wspieranej przez Iran organizacji.

Zboże do Iranu płynęło głównie Morzem Czarnym

W tym sezonie Iran był trzecim co do wielkości importerem rosyjskiej pszenicy. Rosja jest również kluczowym dostawcą jęczmienia i znaczącym dostawcą kukurydzy na irański rynek. – Istnieje potrzeba dostaw, ale obecnie są one zawieszone. (…) A Iran zmaga się z trudnymi warunkami zbiorów i suchą pogodą – powiedziało źródło agencji Reuters.

Zdecydowana większość dostaw zboża do Iranu odbywa się drogą morską, choć istnieją także możliwości transportu kolejowego przez Azerbejdżan lub przez Kazachstan i Turkmenistan. To jednak rzadko wykorzystywana – długa i dotąd znacznie droższa – trasa.