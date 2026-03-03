Rosja odcina Iran od zboża. Handel nagle stanął
Kryzys irański uderza w zaopatrzenie kraju w zboże. Rosja wstrzymała dostawy z powodu skokowego wzrostu stawek frachtowych i składek ubezpieczeniowych, a także problemów z płatnościami realizowanymi przez banki państw Zatoki Perskiej. To właśnie one – szczególnie w ZEA i Dubaju – stały się kluczowe dla rosyjskich transakcji po napaści Putina na Ukrainę i odcięciu rosyjskiego sektora bankowego od międzynarodowego systemu finansowego.
W sobotę Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju Ali Chamenei. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły zbrojne Izraela ogłosiły natomiast, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej wspieranej przez Iran organizacji.
W tym sezonie Iran był trzecim co do wielkości importerem rosyjskiej pszenicy. Rosja jest również kluczowym dostawcą jęczmienia i znaczącym dostawcą kukurydzy na irański rynek. – Istnieje potrzeba dostaw, ale obecnie są one zawieszone. (…) A Iran zmaga się z trudnymi warunkami zbiorów i suchą pogodą – powiedziało źródło agencji Reuters.
Zdecydowana większość dostaw zboża do Iranu odbywa się drogą morską, choć istnieją także możliwości transportu kolejowego przez Azerbejdżan lub przez Kazachstan i Turkmenistan. To jednak rzadko wykorzystywana – długa i dotąd znacznie droższa – trasa.
W tym sezonie rosyjska pszenica, a także ukraińska pszenica zagrabiona przez rosyjskiego okupanta, była transportowana do Iranu głównie przez Morze Czarne.
Według analityków rosyjskiej firmy Rusagrotrans większość pszenicy wysłanej do Iranu w tym sezonie została już dostarczona – około 1,9 mln ton z importu wynoszącego 2,0–2,2 mln ton. Eksport kukurydzy z Rosji do Iranu osiągnął 1,95 mln ton z potencjalnych 2,2–2,3 mln ton. Są to jednak dane rosyjskie, których nie sposób niezależnie zweryfikować.
W lutym – według jednego ze źródeł – eksporterzy z Astrachania aktywnie skupowali pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. Liczyli, że trudności z nowymi zbiorami w Iranie, spowodowane suszą, doprowadzą do wzrostu popytu z tego kraju.
Iran jest także głównym odbiorcą rosyjskiego zboża dostarczanego przez Morze Kaspijskie. Tą drogą transportuje się przede wszystkim jęczmień i kukurydzę. – Najprawdopodobniej nikt nie zrywa podpisanych umów, ale też nie realizuje dostaw, być może licząc na rychły koniec tej sytuacji (wojny w Zatoce – red.) – powiedziało jedno ze źródeł.
Według dwóch źródeł agencji Reuters Iran wstrzymał dziś przyjmowanie ładunków w swoim głównym porcie kaspijskim – Amirabadzie. Obecnie w pobliżu irańskich portów nie ma żadnych statków ze zbożem, które przypłynęłyby z Rosji. Po południu 2 marca w pełni załadowany statek zbożowy „Bellatrix” przypłynął do Amirabadu z Kazachstanu i rzucił kotwicę, nie zawijając do portu.
Według Jewgienija Karabanowa, szefa komitetu analitycznego Kazachstańskiego Związku Zbożowego – głównego dostawcy jęczmienia do Iranu – obecnie nie są zawierane ani nawet omawiane żadne nowe umowy z Iranem.
