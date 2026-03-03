Rzeczpospolita
Ekonomia
Rosja wstrzymała dostawy zboża do Iranu. Kluczowy gracz na rynku żywności wstrzymuje handel

Dostawy zboża z Rosji do Iranu zostały zwieszone. Rosja jest tam głównym dostawcą jęczmienia, trzecim - pszenicy i jednym z czołowych kukurydzy. Udział rosyjskiego zboża w irańskim rynku zwiększa też fakt, że często handluje za pośrednictwem Kazachstanu. A Kazachstan tez wstrzymał dostawy.

Publikacja: 03.03.2026 18:17

Rosja odcina Iran od zboża. Handel nagle stanął

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Kryzys irański uderza w zaopatrzenie kraju w zboże. Rosja wstrzymała dostawy z powodu skokowego wzrostu stawek frachtowych i składek ubezpieczeniowych, a także problemów z płatnościami realizowanymi przez banki państw Zatoki Perskiej. To właśnie one – szczególnie w ZEA i Dubaju – stały się kluczowe dla rosyjskich transakcji po napaści Putina na Ukrainę i odcięciu rosyjskiego sektora bankowego od międzynarodowego systemu finansowego.

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły ataki na Iran, w których zginął m.in. najwyższy przywódca tego kraju Ali Chamenei. W nocy z niedzieli na poniedziałek siły zbrojne Izraela ogłosiły natomiast, że rozpoczęły uderzenia na cele Hezbollahu w Libanie w odpowiedzi na ostrzał rakietowy ze strony tej wspieranej przez Iran organizacji.

Foto: PAP

Zboże do Iranu płynęło głównie Morzem Czarnym

W tym sezonie Iran był trzecim co do wielkości importerem rosyjskiej pszenicy. Rosja jest również kluczowym dostawcą jęczmienia i znaczącym dostawcą kukurydzy na irański rynek. – Istnieje potrzeba dostaw, ale obecnie są one zawieszone. (…) A Iran zmaga się z trudnymi warunkami zbiorów i suchą pogodą – powiedziało źródło agencji Reuters.

Zdecydowana większość dostaw zboża do Iranu odbywa się drogą morską, choć istnieją także możliwości transportu kolejowego przez Azerbejdżan lub przez Kazachstan i Turkmenistan. To jednak rzadko wykorzystywana – długa i dotąd znacznie droższa – trasa.

Pierwsza pszenica dla nowej Syrii
Rolnictwo
Pierwsza pszenica dla nowej Syrii
W tym sezonie rosyjska pszenica, a także ukraińska pszenica zagrabiona przez rosyjskiego okupanta, była transportowana do Iranu głównie przez Morze Czarne.

Według analityków rosyjskiej firmy Rusagrotrans większość pszenicy wysłanej do Iranu w tym sezonie została już dostarczona – około 1,9 mln ton z importu wynoszącego 2,0–2,2 mln ton. Eksport kukurydzy z Rosji do Iranu osiągnął 1,95 mln ton z potencjalnych 2,2–2,3 mln ton. Są to jednak dane rosyjskie, których nie sposób niezależnie zweryfikować.

Rosja dostarcza Hutim zboże ukradzione Ukrainie. Pod nosem ONZ
Handel
Rosja dostarcza Hutim zboże ukradzione Ukrainie. Pod nosem ONZ

W lutym – według jednego ze źródeł – eksporterzy z Astrachania aktywnie skupowali pszenicę o zawartości białka 12,5 proc. Liczyli, że trudności z nowymi zbiorami w Iranie, spowodowane suszą, doprowadzą do wzrostu popytu z tego kraju.

Kaspijski szlak dostaw również został wstrzymany

Iran jest także głównym odbiorcą rosyjskiego zboża dostarczanego przez Morze Kaspijskie. Tą drogą transportuje się przede wszystkim jęczmień i kukurydzę. – Najprawdopodobniej nikt nie zrywa podpisanych umów, ale też nie realizuje dostaw, być może licząc na rychły koniec tej sytuacji (wojny w Zatoce – red.) – powiedziało jedno ze źródeł.

Cła na nawozy z Rosji wchodzą w czasie wojny Izraela z Iranem
Rolnictwo
Cła na nawozy z Rosji wchodzą w czasie wojny Izraela z Iranem
Według dwóch źródeł agencji Reuters Iran wstrzymał dziś przyjmowanie ładunków w swoim głównym porcie kaspijskim – Amirabadzie. Obecnie w pobliżu irańskich portów nie ma żadnych statków ze zbożem, które przypłynęłyby z Rosji. Po południu 2 marca w pełni załadowany statek zbożowy „Bellatrix” przypłynął do Amirabadu z Kazachstanu i rzucił kotwicę, nie zawijając do portu.

Według Jewgienija Karabanowa, szefa komitetu analitycznego Kazachstańskiego Związku Zbożowego – głównego dostawcy jęczmienia do Iranu – obecnie nie są zawierane ani nawet omawiane żadne nowe umowy z Iranem.

