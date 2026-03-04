Nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Źródła przekazały agencji Reutera, że doszło do niego w wyniku działań okrętu podwodnego, jednak brak oficjalnego potwierdzenia tej wersji wydarzeń.

Irańska fregata IRIS Dena zatopiona u wybrzeży Sri Lanki. 32 rannych marynarzy uratowanych

Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej zdementował informację o 101 zaginionych osobach. Według jego relacji 32 rannych zostało uratowanych przez marynarkę i przebywa obecnie w szpitalu.

– Prowadzimy poszukiwania, ale jeszcze nie wiemy, co stało się z resztą załogi – powiedział jeden z urzędników.

Minister spraw zagranicznych Sri Lanki, Vijitha Herath, poinformował wcześniej w parlamencie, że marynarka odpowiedziała na sygnał alarmowy ze statku i rozpoczęła akcję ratunkową o godzinie 6:00 rano czasu lokalnego. Nie podał jednak szczegółów dotyczących liczby ofiar. Do akcji ratunkowej wysłano dwa okręty marynarki wojennej Sri Lanki oraz samolot.