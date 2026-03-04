Rzeczpospolita
Wojna sięga coraz dalej. Irańska fregata zatopiona u wybrzeży Sri Lanki

Marynarka wojenna Sri Lanki uratowała 32 ciężko rannych marynarzy z pokładu irańskiej fregaty IRIS Dena. Jednostka licząca 180 członków załogi zatonęła w pobliżu wód terytorialnych wyspy. Z pokładu wydobyto również ciała ofiar. Według niepotwierdzonych informacji ataku dokonała załoga okrętu podwodnego.

Publikacja: 04.03.2026 12:55

IRIS Dena

IRIS Dena

Foto: Wikimedia Commons/CC 4.0/Mohammad Agah/MojNews

Przemysław Malinowski, arb

Nie wiadomo, kto przeprowadził atak. Źródła przekazały agencji Reutera, że doszło do niego w wyniku działań okrętu podwodnego, jednak brak oficjalnego potwierdzenia tej wersji wydarzeń. 

Irańska fregata IRIS Dena zatopiona u wybrzeży Sri Lanki. 32 rannych marynarzy uratowanych

Rzecznik lankijskiej marynarki wojennej zdementował informację o 101 zaginionych osobach. Według jego relacji 32 rannych zostało uratowanych przez marynarkę i przebywa obecnie w szpitalu.

– Prowadzimy poszukiwania, ale jeszcze nie wiemy, co stało się z resztą załogi – powiedział jeden z urzędników.

Minister spraw zagranicznych Sri Lanki, Vijitha Herath, poinformował wcześniej w parlamencie, że marynarka odpowiedziała na sygnał alarmowy ze statku i rozpoczęła akcję ratunkową o godzinie 6:00 rano czasu lokalnego. Nie podał jednak szczegółów dotyczących liczby ofiar. Do akcji ratunkowej wysłano dwa okręty marynarki wojennej Sri Lanki oraz samolot.

Jeden z opozycyjnych parlamentarzystów zapytał ministra, czy fregata została uderzona w trakcie ataków amerykańsko-izraelskich na Iran, ale nie otrzymał odpowiedzi ze strony rządu.

Zarówno marynarka wojenna Sri Lanki, jak i siły powietrzne zapowiedziały, że nie udostępniają nagrań z akcji ratunkowej, ponieważ dotyczyła ona wojsk innego państwa.

Lokalne media informują, że jednostka nadała sygnał alarmowy u wybrzeży miasta Galle na południu kraju. Ranni mieli trafić do szpitala w tym mieście.

Policja zwiększyła ochronę przed szpitalem w Galle, gdy ranni Irańczycy byli tam przewożeni przez wojsko.

Dr Anil Jasinghe z Ministerstwa Zdrowia Sri Lanki powiedział, że tylko jedna z 32 rannych osób w szpitalu jest w stanie krytycznym, siedem otrzymuje pilną pomoc, a inni są leczeni z powodu drobnych obrażeń.

Na obecnym etapie nie wiadomo, kto mógł stać za atakiem ani jaki był charakter misji zatopionej jednostki. Władze Sri Lanki zapowiadają „podjęcie odpowiednich działań”, jednak nie precyzują, czy chodzi o śledztwo międzynarodowe, czy działania wojskowe.

Iran wysłał do szpitala attaché wojskowego i urzędnika konsulatu, aby w rozmowie z uratowanymi marynarzami ustalić, co dokładnie się wydarzyło.

Czym jest IRIS Dena? Sankcje USA i wsparcie Rosji

Irański okręt, który został zatopiony u wybrzeży Sri Lanki, to fregata IRIS Dena, jeden z najnowocześniejszych irańskich okrętów wojennych. W lutym 2023 roku okręt ten, wraz z okrętem wsparcia IRIS Makran znalazł się na liście podmiotów objętych sankcjami opublikowanej przez Departament Stanu USA – była to konsekwencja wsparcia, jakiego Iran udziela Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Źródło: rp.pl

