19 min. 17 sek.

Jan Mazurczak: Poznań staje się miejscem wypoczynku całych rodzin

Promowanie turystyki przynosi w Poznaniu zaskakujące wyniki. Rośnie bowiem liczba gości i obłożenie hoteli, w tym także poza sezonem. Ale najbardziej cieszy, że zmienia się struktura odwiedzających. Poznań stał się celem podróży już nie tylko uczestników konferencji i kongresów, czyli turystów biznesowych, ale także całych rodzin szukających wypoczynku - relacjonuje prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurkiewicz.

Dostrzegli to inwestorzy i planują uruchamianie kolejnych hoteli.

Po co więc wystawiać się w Berlinie? Mazurkiewicz ma bardzo konkretny powód. Więcej o tym w jego rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl.

