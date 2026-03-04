19 min. 17 sek.
Jan Mazurczak: Poznań staje się miejscem wypoczynku całych rodzin
Promowanie turystyki przynosi w Poznaniu zaskakujące wyniki. Rośnie bowiem liczba gości i obłożenie hoteli, w tym także poza sezonem. Ale najbardziej cieszy, że zmienia się struktura odwiedzających. Poznań stał się celem podróży już nie tylko uczestników konferencji i kongresów, czyli turystów biznesowych, ale także całych rodzin szukających wypoczynku - relacjonuje prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej Jan Mazurkiewicz.
Dostrzegli to inwestorzy i planują uruchamianie kolejnych hoteli.
Po co więc wystawiać się w Berlinie? Mazurkiewicz ma bardzo konkretny powód. Więcej o tym w jego rozmowie z serwisem Turystyka.rp.pl.
04.03.2026 18:48
04.03.2026 14:02