13 min. 10 sek.

Tadeusz Tomaszewski: Promowanie turystyki to inwestycja, która się zwróci

Trudno się nie zgodzić, że skoro polska turystyka wnosi do gospodarki już ponad 4,5 procent PKB, czyli tyle, ile wydajemy na obronność, to inwestowanie w nią się opłaca. Teraz środki, jakie budżet państwa przeznaczana ten cel nie są adekwatne - mówi przewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Tadeusz Tomaszewski.



W Sejmie czekamy na zapowiadane projekty rządowe dotyczące najmu krótkoterminowego i opłaty turystycznej. Myślę, że ten rok będzie tym, w którym je przyjmiemy - dodaje.

