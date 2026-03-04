18 min. 17 sek.

Magdalena Krucz: Wierzę, że ten rok będzie dobry dla polskiej turystyki

Polska ma teraz w światowej turystyce swoje pięć minut. Chociaż budżet na promocję, jakim dysponuje Polska Organizacja Turystyczna, nie jest duży, a przy możliwościach krajów arabskich wręcz skromny, ta rządowa agenda robi co może, by zaznaczyć naszą obecność.

W tym roku nasz kraj przedstawia się jako oaza spokoju, bezpieczeństwa i dobrego smaku, promując się hasłem "slow travel" i kulinariami, w tym restauracjami z "Przewodnika Michelina".

Dlaczego właśnie tak? Mówi nam o tym prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Magdalena Krucz.

