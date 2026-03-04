17 min. 6 sek.

Marcin Płachno: Niemcy patrzą na Polskę z podziwem

W Berlinie trwają międzynarodowe targi turystyczne ITB Berlin. Bierze w nich udział prawie sześć tysięcy wystawców ze 160 krajów. Wśród nich Polska. Organizatorzy spodziewają się ponad 100 tysięcy gości. Pytamy polityków, urzędników i przedsiębiorców, dlaczego warto się tu promować.



Trzech na dziesięciu zagranicznych turystów w Polsce to Niemcy - mówi dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie Marcin Płachno. - To pokazuje, jak ważny to dla polskiej turystyki rynek.



Ze zbieranych przez nas opinii wynika, że Niemcy zdziwieni są postępem, jaki Polacy zrobili w dziedzinie unowocześniania państwa. Przyciągają ich polskie plaże, zabytki, ale także miejsca do uprawiania turystyki aktywnej, a do tego polska gościnność i brak bariery językowej w związku z tym, że łatwo u nas porozumieć się po angielsku - dodaje.

Co jeszcze podziwiają w Polsce goście z Niemiec i jak zmieniają się sposoby ich podróżowania?

