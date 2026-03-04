Pocisk balistyczny zmierzał w stronę tureckiej przestrzeni powietrznej, lecąc nad Syrią i Irakiem i został zniszczony przez obronę powietrzną i przeciwrakietową NATO nad wschodnim Morzem Śródziemnym – wynika z komunikatu resortu obrony Turcji.

Ministerstwo poinformowało, że w związku z incydentem nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o żadnych zniszczeniach.

Resort obrony Turcji dodaje, że Ankara ma prawo reagować na wrogie działania podejmowane przeciwko niej i ostrzegła strony konfliktu, by powstrzymały się od posunięc, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu.

