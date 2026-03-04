Rzeczpospolita
Wydarzenia
Po raz pierwszy w historii myśliwiec F-35 zestrzelił w walce inny myśliwiec

Izraelskie Siły Obronne (IDF, izraelska armia) poinformowały o pierwszym w historii przypadku, gdy myśliwiec F-35 (w wersji używanej przez Izrael - F-35I „Adir”) zestrzelił inny załogowy statek powietrzny.

Aktualizacja: 04.03.2026 10:53 Publikacja: 04.03.2026 10:00

Izraelski F-35

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

Z komunikatu izraelskiej armii wynika, że pilot izraelskiego F-35I „Adir” zestrzelił irański myśliwiec Jak-130 (lekki myśliwiec szkolno-bojowy rosyjskiej produkcji). 

Czytaj więcej

Amerykanie i Izrael atakują cele w Iranie od 28 lutego
Konflikty zbrojne
Dlaczego wojna USA i Izraela z Iranem musi trwać? „Amerykanie nie mają wyjścia”

Izraelski F-35 zestrzelił irański Jak-130 nad Teheranem

„To pierwszy w historii przypadek zestrzelenia załogowego samolotu myśliwskiego przez myśliwiec F-35 „Adir”” – podaje izraelska armia. Do zestrzelenia miało dojść nad Teheranem. Od rana pojawiają się informacje o atakach powietrznych przeprowadzanych przez USA i Izrael na irańską stolicę. 

W przeszłości myśliwce F-35 strącały już drony – holenderskie F-35 brały np. udział w strącaniu dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Jeszcze przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem amerykański F-35C zestrzelił drona Shahed, który zbliżał się do lotniskowca USS Abraham Lincoln. 

Myśliwiec wielozadaniowy F-35

Foto: PAP

Już po wybuchu wojny m.in. brytyjskie myśliwce F-35B strącały irańskie drony nad Jordanią. 

Do pierwszego bojowego strącenia przez F-35 innej maszyny (bezzałogowego drona) miało dojść 15 marca 2021 roku – wówczas izraelskie myśliwce F-35I „Adir” miały strącić dwa irańskie drony Shahed 197 (miały być wykorzystywane do dostarczania broni Hamasowi). 

Amerykanie stracili trzy myśliwce F-15 w wyniku pomyłki pilota z Kuwejtu?

Komunikat Dowództwa Centralnego (CENTCOM) z 2 marca

O 23.03 czasu wschodniego 1 marca (w Polsce był 2 marca, godzina 5.03 – red.) trzy myśliwce F-15E Strike Eagles wspierające operację Epicka Furia zostały zestrzelone nad Kuwejtem najwyraźniej w wyniku ostrzelania przez sojuszników (ang. friendly fire). 

W czasie lotu bojowego – w czasie którego dochodziło do ataków irańskich samolotów, pocisków balistycznych i dronów – myśliwce Sił Powietrznych USA zostały omyłkowo zestrzelone przez kuwejcką obronę przeciwlotniczą.  

Wszystkich sześciu członków załóg zostało bezpiecznie uratowanych, ich stan jest stabilny. Kuwejt przyznał się do tego incydentu, jesteśmy wdzięczni za wysiłki kuwejckich sił obronnych i ich wsparcie w trwającej operacji. 

Przyczyna incydentu jest przedmiotem śledztwa (...).

W czasie rozpoczętej 28 lutego interwencji wojskowej USA i Izraela w Iranie doszło już wcześniej do innego historycznego – z punktu widzenia lotnictwa wojskowego – wydarzenia. Amerykanie stracili trzy myśliwce F-15E Strike Eagles nad Kuwejtem, które prawdopodobnie zostały zestrzelone przez pilota kuwejckiego myśliwca F-18 Hornet, który przypadkowo wystrzelił w ich stronę trzy pociski. Piloci amerykańskich myśliwców zdołali się katapultować. 

Wojna USA i Izraela z Iranem: Dotychczasowy bilans ofiar

Amerykanie, od momentu wybuchu wojny stracili nie tylko trzy myśliwce F-15, ale również sześciu żołnierzy, którzy zginęli w ataku na bazę w Kuwejcie. W Iranie (stan na 3 marca) w atakach zginęło co najmniej 787 osób, w Izraelu – 10 osób, w Libanie – 50 osób, w Bahrajnie – 1 osoba, w Kuwejcie – 3 osoby, w tym 2 żołnierzy, w Omanie – 1 osoba (marynarz tankowca u wybrzeży Muskatu), w ZEA – 3 osoby.

Dotychczas jeszcze nigdy myśliwiec F-15 nie został zestrzelony w bezpośredniej walce powietrznej z innym myśliwcem. Były to też pierwsze amerykańskie myśliwce zestrzelone od rozpoczęcia przeciwko Iranowi operacji Epicka furia. 

Amerykanie podają, że w działaniach przeciwko Iranowi bierze udział ponad 200 amerykańskich myśliwców różnego typu. 

Źródło: rp.pl

