Z komunikatu izraelskiej armii wynika, że pilot izraelskiego F-35I „Adir” zestrzelił irański myśliwiec Jak-130 (lekki myśliwiec szkolno-bojowy rosyjskiej produkcji).

Izraelski F-35 zestrzelił irański Jak-130 nad Teheranem

„To pierwszy w historii przypadek zestrzelenia załogowego samolotu myśliwskiego przez myśliwiec F-35 „Adir”” – podaje izraelska armia. Do zestrzelenia miało dojść nad Teheranem. Od rana pojawiają się informacje o atakach powietrznych przeprowadzanych przez USA i Izrael na irańską stolicę.

W przeszłości myśliwce F-35 strącały już drony – holenderskie F-35 brały np. udział w strącaniu dronów, które naruszyły przestrzeń powietrzną Polski w nocy z 9 na 10 września. Jeszcze przed wybuchem wojny USA i Izraela z Iranem amerykański F-35C zestrzelił drona Shahed, który zbliżał się do lotniskowca USS Abraham Lincoln.