Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w rozmowie z WNP przyznał, że jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów, którzy dzięki niższym kosztom produkcji i wsparciu państwa coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na europejskim rynku.

Automatyzacja odpowiedzią na rosnące koszty pracy

Jednocześnie sektor motoryzacyjny w Polsce boryka się z niedoborem pracowników, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Problemy rekrutacyjne zgłasza około 70 proc. firm działających w branży.

Rosnące koszty pracy sprawiają, że model rozwoju oparty na taniej sile roboczej przestaje być wystarczający. Coraz więcej firm decyduje się na automatyzację i robotyzację produkcji, aby zwiększyć wydajność oraz ograniczyć zależność od rynku pracy. Wdrażane są także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają projektowanie, analizę jakości oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.

Z drugiej strony inwestycje technologiczne wymagają dużych nakładów finansowych i odpowiednich kompetencji. Bez takich działań rosnące koszty pracy mogą pogłębiać presję konkurencyjną ze strony producentów z krajów o niższych kosztach produkcji.