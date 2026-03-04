Przemysł motoryzacyjny
Sektor motoryzacyjny w Polsce zmaga się obecnie z wieloma wyzwaniami
Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych w rozmowie z WNP przyznał, że jednym z najpoważniejszych zagrożeń jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów, którzy dzięki niższym kosztom produkcji i wsparciu państwa coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na europejskim rynku.
Jednocześnie sektor motoryzacyjny w Polsce boryka się z niedoborem pracowników, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Problemy rekrutacyjne zgłasza około 70 proc. firm działających w branży.
Rosnące koszty pracy sprawiają, że model rozwoju oparty na taniej sile roboczej przestaje być wystarczający. Coraz więcej firm decyduje się na automatyzację i robotyzację produkcji, aby zwiększyć wydajność oraz ograniczyć zależność od rynku pracy. Wdrażane są także rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które wspierają projektowanie, analizę jakości oraz zarządzanie łańcuchem dostaw.
Z drugiej strony inwestycje technologiczne wymagają dużych nakładów finansowych i odpowiednich kompetencji. Bez takich działań rosnące koszty pracy mogą pogłębiać presję konkurencyjną ze strony producentów z krajów o niższych kosztach produkcji.
