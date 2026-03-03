Nowelizacja kodeksu pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 807), która weszła w życie 24 grudnia 2025 r. kojarzona jest z dwoma kluczowymi dla rynku pracy zmianami. Po pierwsze, zobowiązała pracodawców do zapewnienia, aby ogłoszenia o naborze oraz nazwy stanowisk były neutralne pod względem płci. Firmy od tego czasu powinny wprost wskazywać na obie formy, tj. męską i żeńską. Możliwe jest także użycie nazwy, która nie odnosi się do żadnej z płci. W efekcie neutralność płciowa stanowisk przestała być wyłącznie postulatem środowisk równościowych, a stała się konkretnym obowiązkiem prawnym.
Po drugie, nowelizacja wprowadziła też regulacje odnoszące się do jawności wynagrodzeń. Już w momencie procedowania projektu były one jednymi z najbardziej dyskutowanych kierunków zmian na rynku pracy. Oczekiwania kandydatów konfrontowały się z obawami pracodawców w tym obszarze. W efekcie projekt na etapie prac parlamentarnych został w tym zakresie mocno złagodzony. Nowe przepisy nakazują pracodawcom poinformowanie o zarobkach na dowolnym etapie procesu rekrutacyjnego – najpóźniej przed nawiązaniem stosunku pracy. I chociaż w porównaniu do stanu sprzed nowelizacji niewiele się zmieniło, to jednak statystyki dotyczące liczby ogłoszeń zawierających widełki płacowe poszły w górę.
– Faktycznie mogę już potwierdzić, że luty 2026 r. przyniósł polskiemu rynkowi pracy zmienioną rzeczywistość rekrutacyjną. Transparentność wynagrodzeń przestała być jedynie wymogiem prawnym, a stała się nowym standardem, którego kandydaci bezwzględnie oczekują – mówi Monika Łęska, ekspert rynku pracy, Praca.pl.
Świadczą o tym również dane.
Z raportu analitycznego Praca.pl (stan na koniec lutego 2026) wynika, że udział ofert z podanym wynagrodzeniem wzrósł niemal dwukrotnie w krótkim czasie – z 17 proc. w grudniu 2025 r. do 30 proc. w lutym 2026 r.
– Obecnie ich udział w stosunku do globalnej liczby ofert jest coraz większy i zbliża się do poziomu 1/3 wszystkich ogłoszeń – mówi Monika Łęska.
Zdaniem Katarzyny Kameckiej z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego przyczyn takiego stanu jest kilka.
– Na pewno przepis jest tak skonstruowany, że może budzić wątpliwości, co do faktycznego obowiązku publikowania informacji o widełkach płacowych. Żeby prawidłowo go zrozumieć, to jakąś wiedzę z wykładni prawa trzeba mieć. A nie zawsze dobrzy kadrowi są prawnikami. Dlatego firmy dla spokoju decydują się na większą transparentność w ofertach – mówi.
Ponadto, jak podkreśla, medialna narracja wciąż sugeruje istnienie bezwzględnego obowiązku pełnej jawności wynagrodzeń.
W ocenie ekspertki niektóre firmy mogły też uznać, że wejście w życie nowelizacji k.p. i szum z tym związany to dobra okazja do przetestowania tego rozwiązania i sprawdzenia, jak ono się rzeczywiście sprawdzi i jakie korzyści przyniesie.
– Wydaje się też, że istnieje społeczne przekonanie o słuszności takiego działania, połączone z rosnącymi oczekiwaniami kandydatów wobec pracodawców – mówi Katarzyna Kamecka.
Dane portalu Praca.pl pokazują, że ogłoszenia z wynagrodzeniem opublikowane w grudniu uzyskały rekordowo więcej aplikacji niż ogłoszenia, które nie zawierały tej informacji.
– Wzrost liczby aplikacji o 114 proc. w przypadku ofert transparentnych płacowo pokazuje, że w dobie rynkowej niepewności, jawność płac stała się dla kandydatów głównym filtrem bezpieczeństwa – mówi Monika Łęska.
