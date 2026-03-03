Rzeczpospolita
Polacy na Bliskim Wschodzie mogą dzwonić do kraju za darmo

W reakcji na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i problemy z powrotem do kraju części rodaków polskie sieci komórkowe uruchamiają darmowe usługi.

Publikacja: 03.03.2026 12:57

Foto: AdobeStock

Urszula Zielińska

We wtorek, 3 marca, dwie sieci komórkowe – Plus (Polkomtel) i T-Mobile Polska, a 1 marca Play (P4), uruchomiły pakiety darmowych usług dla osób przebywających w krajach Bliskiego Wschodu. W Orange Polska trwają testy podobnego rozwiązania. Oferty mają różny zakres i zasięg terytorialny. Są włączane automatycznie, a użytkownicy powinni otrzymać wiadomość SMS o ich uruchomieniu.

Telekomy przychodzą z pomocą Polakom na Bliskim Wschodzie

Od 1 marca klienci sieci Play przebywający w krajach Bliskiego Wschodu mają do dyspozycji bezpłatny pakiet internetu do wykorzystania w roamingu międzynarodowym: 15 GB na 14 dni. Kraje te to m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Izrael oraz Katar.

Z kolei na dziś włączenie pakietu darmowych usług zapowiedziały Plus i T-Mobile Polska (nie mamy na razie potwierdzenia, czy już się to stało).

Plus ma aktywować bezpłatne pakiety 15 GB danych oraz 120 minut na połączenia przychodzące oraz wychodzące dostępne w roamingu międzynarodowym dla klientów znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Iraku, Iranie oraz Egipcie.

Klienci abonamentowi mogą korzystać z obu pakietów do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, a klienci Plusa na Kartę przez 30 dni od ich aktywacji – podał telekom.

T-Mobile poinformował, że od dziś klienci T-Mobile przebywający w Izraelu, Iranie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Jordanii i Omanie zostaną zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymają dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB aktywny do 16 marca. Pakiet gigabajtów zostanie aktywowany automatycznie, a o jego uruchomieniu klienci zostaną powiadomieni SMS-em – zapowiedział operator.

Dodatkowo przebywającym w regionie klientom T-Mobile na Kartę i Heyah wydłużona zostanie ważność konta o 100 dni.

Z naszych informacji wynika, że Orange Polska planuje wprowadzenie udogodnienia dla podróżnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w postaci darmowego pakietu dostępu do internetu. Przygotowuje się do tego kroku.

To właśnie w ZEA przebywać ma największa część z kilkunastu tysięcy Polaków znajdujących się w krajach szeroko pojętego Bliskiego Wschodu – przekazał w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

Źródło: rp.pl

