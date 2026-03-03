We wtorek, 3 marca, dwie sieci komórkowe – Plus (Polkomtel) i T-Mobile Polska, a 1 marca Play (P4), uruchomiły pakiety darmowych usług dla osób przebywających w krajach Bliskiego Wschodu. W Orange Polska trwają testy podobnego rozwiązania. Oferty mają różny zakres i zasięg terytorialny. Są włączane automatycznie, a użytkownicy powinni otrzymać wiadomość SMS o ich uruchomieniu.
Od 1 marca klienci sieci Play przebywający w krajach Bliskiego Wschodu mają do dyspozycji bezpłatny pakiet internetu do wykorzystania w roamingu międzynarodowym: 15 GB na 14 dni. Kraje te to m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Izrael oraz Katar.
Z kolei na dziś włączenie pakietu darmowych usług zapowiedziały Plus i T-Mobile Polska (nie mamy na razie potwierdzenia, czy już się to stało).
Czytaj więcej
Zjednoczone Emiraty Arabskie uruchomiły pierwsze loty repatriacyjne. Do Rosji i Indii poleciały E...
Plus ma aktywować bezpłatne pakiety 15 GB danych oraz 120 minut na połączenia przychodzące oraz wychodzące dostępne w roamingu międzynarodowym dla klientów znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Iraku, Iranie oraz Egipcie.
Klienci abonamentowi mogą korzystać z obu pakietów do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego, a klienci Plusa na Kartę przez 30 dni od ich aktywacji – podał telekom.
Czytaj więcej
Ropa z Arabii Saudyjskiej i Emiratów może ominąć zablokowaną Cieśninę Ormuz – mówi specjalnie dla...
T-Mobile poinformował, że od dziś klienci T-Mobile przebywający w Izraelu, Iranie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku, Jordanii i Omanie zostaną zwolnieni z opłat za rozmowy, SMS-y i otrzymają dodatkowy pakiet internetu mobilnego 15 GB aktywny do 16 marca. Pakiet gigabajtów zostanie aktywowany automatycznie, a o jego uruchomieniu klienci zostaną powiadomieni SMS-em – zapowiedział operator.
Dodatkowo przebywającym w regionie klientom T-Mobile na Kartę i Heyah wydłużona zostanie ważność konta o 100 dni.
Z naszych informacji wynika, że Orange Polska planuje wprowadzenie udogodnienia dla podróżnych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w postaci darmowego pakietu dostępu do internetu. Przygotowuje się do tego kroku.
To właśnie w ZEA przebywać ma największa część z kilkunastu tysięcy Polaków znajdujących się w krajach szeroko pojętego Bliskiego Wschodu – przekazał w poniedziałek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.
Unijny organ przyjął we wtorek pakiet przepisów zaostrzających podejście do dostawców sprzętu teleinformatyczneg...
Koniec z papierową korespondencją jaką znamy? Zdecydowanie. W Danii tradycyjne listy przechodzą do historii, a s...
Kolejny ważny kontrakt dla Poczty Polskiej. Tym razem spółka zagwarantowała sobie obsługę dostarczania przesyłek...
UKE zdecydował, że to Poczta Polska będzie w latach 2026-2035 świadczyła usługi powszechne, czyli dostarczała li...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas