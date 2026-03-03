We wtorek, 3 marca, dwie sieci komórkowe – Plus (Polkomtel) i T-Mobile Polska, a 1 marca Play (P4), uruchomiły pakiety darmowych usług dla osób przebywających w krajach Bliskiego Wschodu. W Orange Polska trwają testy podobnego rozwiązania. Oferty mają różny zakres i zasięg terytorialny. Są włączane automatycznie, a użytkownicy powinni otrzymać wiadomość SMS o ich uruchomieniu.

Telekomy przychodzą z pomocą Polakom na Bliskim Wschodzie

Od 1 marca klienci sieci Play przebywający w krajach Bliskiego Wschodu mają do dyspozycji bezpłatny pakiet internetu do wykorzystania w roamingu międzynarodowym: 15 GB na 14 dni. Kraje te to m.in. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Izrael oraz Katar.

Z kolei na dziś włączenie pakietu darmowych usług zapowiedziały Plus i T-Mobile Polska (nie mamy na razie potwierdzenia, czy już się to stało).

Plus ma aktywować bezpłatne pakiety 15 GB danych oraz 120 minut na połączenia przychodzące oraz wychodzące dostępne w roamingu międzynarodowym dla klientów znajdujących się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Kuwejcie, Jordanii, Iraku, Iranie oraz Egipcie.