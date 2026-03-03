Z tego artykułu się dowiesz: Jak wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na stawki ubezpieczeniowe i dostępność polis?

Jakie są typowe wyłączenia w umowach ubezpieczeniowych w kontekście konfliktów zbrojnych?

Jakie obszary obejmą wyłączenia z ochrony ryzyka wojennego?

Jak wojna na Bliskim Wschodzie wpływa na transport ropy i koszty z nim związane?

Ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, na życie lub zdrowie z reguły wykluczają ochronę na wypadek szkód powstałych w wyniku wojny lub aktów terroryzmu. Oprócz wyłączeń zakresowych stosowane są także wyłączenia terytorialne. Ograniczają one odpowiedzialność ubezpieczyciela tylko do wybranych zdarzeń, które miały miejsce na terytorium konkretnego państwa lub całkowicie wyłączają odpowiedzialność w danym kraju.

Reklama Reklama

W niektórych ubezpieczeniach, np. transportowych, istnieje możliwość zawarcia umów rozszerzonych o specjalne klauzule związane z wojną, jest to jednak kwestia indywidualnej umowy pomiędzy podmiotem ubezpieczającym a ubezpieczycielem.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Wyłączenia ryzyka w transporcie morskim w ubezpieczeniach

W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, po tym jak Iran odpowiedział na ataki USA i Izraela, ponad połowa największych światowych ubezpieczycieli morskich anulowała ubezpieczenia od ryzyka wojennego dla statków wpływających do Zatoki Perskiej. Stało się tak po tym, jak działania wojenne spowodowały zablokowanie w Cieśninie Ormuz i okolicznych wodach co najmniej 150 jednostek, w tym tankowców z ropą i skroplonym gazem ziemnym. Kilka tankowców zostało zaatakowanych. To poważnie zagroziło bezpieczeństwu transportu morskiego w regionie, przez który statkami przewożona jest ropa stanowiąca około jednej piątej światowego popytu z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iraku, Iranu i Kuwejtu. Ceny ropy ruszyły w górę.