Mark Zuckerberg dołączył do grona miliarderów branży technologicznej uciekających z Kalifornii. Decyzję tę podjęli ostatnio między innymi współzałożyciele Google’a, Sergey Brin i Larry Page, i ma ona najprawdopodobniej związek z propozycją wprowadzenia przez władze Kalifornii jednorazowego, 5-proc. podatku dla najbogatszych mieszkańców. Nowy podatek zostanie wkrótce poddany głosowaniu i może objąć około 246 miliarderów.
To mogło skłonić założyciela Facebooka do poszukania domu gdzie indziej. Jak dowiedział się serwis „Gimme Shelter”, padło na Florydę. Mark Zuckerberg wraz z żoną Priscillą Chan nabyli rezydencję na niezwykle ekskluzywnej wyspie Indian Creek, znanej jako „bunkier miliarderów”. Dom był wystawiony na sprzedaż za 200 mln dol., a nowi nabywcy zapłacili ostatecznie 170 mln dol. – co i tak jest rekordową kwotą za nieruchomość w hrabstwie Miami-Dade.
Luksusowa posiadłość położona nad wodą jest jeszcze w budowie i zgodnie z planem ma zostać oddana do użytku pod koniec 2026 roku, choć źródła podają, że termin wprowadzenia się może być przesunięty o jeszcze 18 miesięcy. Posiadłość zajmuje ok. 0,74 hektarów i obejmuje 60-metrową linię brzegową nad zatoką Biscayne. Do właściciela należy prywatny pomost.
Wewnątrz znajduje się dziewięć sypialni, jedenaście łazienek, cztery toalety, gabinet z biblioteką, sala medialna oraz pokój rekreacyjny. Projekt autorstwa Ferrisa Rafauli ma na celu zatarcie granic między wnętrzem a otoczeniem, z 11-metrowym świetlikiem nad centralną klatką schodową.
Dom pod numerem 7 na wyspie Indian Creek należał wcześniej do agentki nieruchomości Marine Rollins i chirurga plastycznego Aarona Rollinsa, którzy kupili go w 2020 roku za 30 mln dol. Para wystawiła go na sprzedaż w listopadzie 2025 r.
Wyspa Indian Creek zajmuje powierzchnię 119 hektarów i stoi na niej jedynie 41 domów. Wśród przyszłych sąsiadów Marka Zuckerberga i Priscilli Chan są między innymi Jeff Bezos, Tom Brady, Eddie Lampert czy Ivanka Trump wraz z mężem Jaredem Kushnerem.
