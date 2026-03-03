Niestety doświadczenie pokazuje, że zbyt często reakcja Pałacu Prezydenckiego jest godnościowa, na zasadzie: „Dlaczego mi o tym nikt nie powiedział...”. A taka reakcja zamiast budować pozycję głowy państwa może stworzyć wręcz odwrotne wrażenie. Oczywiście prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych powinien wiedzieć o najważniejszych sprawach mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, ale z kilku kolejnych sytuacji wiemy, że przepływ informacji między wojskiem a ośrodkiem prezydenckim nie jest najlepszy. Nie ułatwiają tego kontrowersje wokół dostępu do tajemnic państwowych szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sławomira Cenckiewicza. I nawet jeśli założymy na moment, że sprawa tego dostępu jest elementem wojny politycznej między ośrodkami władzy, fakty są takie, że w tej sytuacji przepływ informacji nie może działać właściwie.

Czy po SAFE to francuska propozycja nuklearnego odstraszania stanie się osią sporu rządu Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego?

Z kolei na argument, że zamiast rozmawiać z Francuzami lepiej negocjować z Amerykanami udział w ich programie nuklearnym, odpowiedzieć można: to negocjujcie. Podobno prezydent ma doskonałe wejścia w amerykańskiej administracji. We wtorek chwalił go znów Donald Trump. Tyle że znów zamiast merytorycznej dyskusji mamy po prawej stronie odruch Pawłowa – dogadywanie się z Francuzami może rozgniewać amerykańskich sojuszników, więc nawet jeśli nie ugramy nic w Waszyngtonie, siedźmy cicho. W podsłuchanej rozmowie Radosław Sikorski półtorej dekady temu taką czołobitność prawicy wobec USA nazwał dosadnie, lecz z szacunku dla czytelników „Rzeczpospolitej” nie będę go dosłownie cytować.

Dość tylko powiedzieć, że wydawało się, iż prawica wyciągnęła wnioski z tego, jak nieprzewidywalny jest Donald Trump. Pierwsza reakcja na francuską propozycję pokazuje, że nie. Że strategia wkładania wszystkich jajek do jednego, amerykańskiego, koszyka wciąż cieszy się popularnością. Trzeba mieć nadzieję, że po SAFE program nuklearnego odstraszania nie stanie się przedmiotem sporu rządu z prezydentem i stojącą za nim prawicą. Tylko szkoda relacji z Francją, z którą niedawno podpisaliśmy porozumienie o szczególnym wzmocnieniu wzajemnej obrony. Umowę tę ratyfikował... Karol Nawrocki.