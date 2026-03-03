Donald Tusk zapewnia, że dostawy paliwa do Polski są niezagrożone

– Chcę państwu powiedzieć, że nie ma żadnego problemu, jeśli chodzi o zapasy paliwa w Polsce – zapewnił Tusk. – Wojna nie ma bezpośredniego wpływu na dostawy ropy naftowej i innych paliw do Polski – dodał. Powołał się przy tym na „absolutnie jednoznaczny” komunikat Orlenu. – Dotyczy zarówno bezpieczeństwa szlaków, jakimi do Polski, do Orlenu płynie ropa – i nie jest to Cieśnina Ormuz, nie ma problemu, akurat w tym przypadku. Orlen nie sprowadzał i nie sprowadza żadnej ilości ropy naftowej przez Cieśninę Ormuz – zapewnił Tusk.

– Cała struktura dostaw ropy do Orlenu i do Polski jest całkowicie w tej chwili bezpieczna – dodał szef rządu.

– Poziom wypełnienia systemu, tam, gdzie gromadzimy paliwa, wynosi ponad 73 proc. To jest więcej niż normalnie. To jest 3 mln m3 ropy naftowej, z tendencją rosnącą – podsumował.

Donald Tusk o wzroście cen paliwa: Wiadomo, że wojna ma konsekwencje

– Mówię o tym, z tymi konkretnymi danymi, żeby sprawę postawić absolutnie jasno: trzeba mieć bardzo dużo złej woli, by w sytuacji takiego potężnego kryzysu geopolitycznego, wojny w kilku miejscach... Nieprzypadkowo niektórzy mówią, że de facto III wojna światowa już się zaczęła, tyle państw jest zaangażowanych, pośrednio lub bezpośrednio w konflikty zbrojne... Żeby jeszcze próbować destabilizować sytuację, zupełnie bez powodu w naszym kraju – mówił jeszcze premier.

Tusk zapewnił też, że sytuacja jest stabilna również, jeśli chodzi o zapasy gazu ziemnego.