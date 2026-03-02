Polska 2050 zapowiada rozmowy. Centrum: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

Dla opozycji to szansa, a dla koalicji poważny test. Po rozłamie Polska 2050 funkcjonuje dziś jako dwa 15-osobowe kluby – teoretycznie i praktycznie w jednej koalicji, politycznie w ogromnym napięciu. Mimo tego, że w tym tygodniu odbyło się pierwsze, pięcioosobowe spotkanie liderów koalicji, z Pełczyńską-Nałęcz i Hennig-Kloską w składzie, a jego przebieg miał być podobno spokojny (być może ze względu na dobór tematów), głosowanie w sprawie wotum zaufania będzie dużo większym testem dla rządu, niż np. przegrane przez opozycję wotum dla Stefana Krajewskiego z PSL. – W ostatnim czasie rzeczywiście pojawiło się wiele znaków zapytania dotyczących programów, za które odpowiada Paulina Hennig-Kloska i jej resort. PHK nie jest sygnatariuszem umowy koalicyjnej – wychodząc z klubu PL2050 formalnie z tej umowy wyszła. Sprawę wotum będziemy uzgadniali z naszymi trzema koalicjantami – mówi wprost w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Jan Szyszko, wiceminister funduszy i jeden z najważniejszych współpracowników szefowej Polski 2050.

Stronnicy ministry klimatu stawiają sprawę jasno. – To oczywiste, że jesteśmy w koalicji i obowiązuje zasada: jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Każdy członek koalicji musi bronić każdego z ministrów – bez względu na to, czy zgadza się ze wszystkimi jego decyzjami, czy nie. Bez tego nie ma koalicji – mówi nam poseł Ryszard Petru, członek prezydium klubu Centrum.

Co na to sama zainteresowana? – Ciężko mi ten wniosek komentować, bo na ten moment to wniosek widmo – więcej się o nim mówi, niż o nim wiemy. Jeśli zostanie złożony, będzie to akt czysto polityczny – test koalicji po podziale Polski 2050, a nie ocena mojej pracy – mówi nam Paulina Hennig-Kloska.

– Jeśli zaś chodzi o meritum – poziom konferencji panów z Konfederacji był żenująco niski. Widać także, że panowie nie mają pojęcia o tym, jaką drogę przebyli beneficjenci programu Czyste Powietrze przez ostatnie dwa lata. Żeby pomóc ludziom rozliczyć granty i uzyskać certyfikację Komisji Europejskiej, kontrolowaliśmy każdy wniosek i każdą złotówkę. Robienie polityki na bezpieczeństwie ekonomicznym polskich rodzin, straszenie, że zabraknie pieniędzy na rozliczenie wniosków jest nieprzyzwoite. Program działa płynnie i działać będzie – mówi „Rzeczpospolitej” ministerka klimatu i środowiska.

Czy koalicja może się rozpaść?

Od momentu powstania obecna koalicja rządząca przechodzi liczne napięcia, testy i wewnętrzne przepychanki, jak w sprawie PIP czy szeregu innych ustaw. Jednak koalicja do tej pory nie przegrała żadnego poważnego głosowania personalnego. Odwołanie ministra w rządzie dałoby opozycji wiatr w żagle na kilkanaście miesięcy przed wyborami. Byłoby ciosem w sam rząd. – Rozpad w Polsce 2050 przypada na kiepski moment, kiedy koalicja się wreszcie ogarnęła, a sondaże się ustabilizowały. Ale jak się spojrzy na interesy Centrum i Polski 2050 Pełczyńskiej-Nałęcz, to one nie są aż tak bardzo sprzeczne. Jedni ewidentnie ciążą ku Koalicji Obywatelskiej, a drudzy szukają alternatywnej drogi. Największe ryzyko? Kwestie osobiste. Politycy są tylko ludźmi, targają nimi emocje – i to jest chyba kluczowy czynnik – ocenia Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska.