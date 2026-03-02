Materiał powstał we współpracy z PTWP

Podczas 18. Europejskiego Kongresu Gospodarczego (22–24.04.2026 r., Katowice) bilateralne fora współpracy staną się jednym z kluczowych narzędzi rozmowy o przyszłości europejskiej gospodarki. W programie znajdą się: Polsko-Francuskie Forum Gospodarcze, Forum Współpracy Gospodarczej Polska–Szwajcaria, Polska–Niemcy, Polska–Maroko, Polska–Rumunia, Polska–Tajwan oraz Polska–USA.

Każde z tych spotkań będzie miało własną dynamikę, jednak wspólnym mianownikiem pozostaną strategiczne sektory: energetyka i transformacja klimatyczna, przemysł i łańcuchy dostaw, infrastruktura, technologie cyfrowe oraz bezpieczeństwo gospodarcze. W warunkach napięć geopolitycznych i rosnącej konkurencji o kapitał bilateralizm staje się formą pragmatycznej dyplomacji gospodarczej.

Formaty 1:1 pozwalają nie tylko na wymianę stanowisk, lecz przede wszystkim na identyfikację wspólnych inwestycji, transfer kompetencji i budowanie długoterminowych relacji między przedsiębiorstwami.

Rosnące umiędzynarodowienie Europejskiego Kongresu Gospodarczego sprawia, że Katowice stają się miejscem realnej koordynacji interesów regionu. Hasło tegorocznej edycji – „The power of dialogue” – w kontekście forów bilateralnych nabiera szczególnego znaczenia. Dialog nie jest tu abstrakcyjną ideą, lecz narzędziem budowania konkretnych partnerstw gospodarczych.

