Polska wśród najbliższych aliantów Francji

Jednak najwyraźniej nie wszystkich to przekonało. Aż osiem krajów europejskich jest zainteresowanych dodatkową polisą: współpracą z francuskimi siłami jądrowymi. Macron wymienił tu, zaraz po Wielkiej Brytanii i Niemczech, Polskę.

Tuż po zakończeniu wystąpienia Macrona, premier Donald Tusk napisał na X: „Polska prowadzi rozmowy z Francją i grupą najbliższych europejskich sojuszników w sprawie zaawansowanego programu odstraszania nuklearnego. Zbroimy się z przyjaciółmi, aby wrogowie nie ośmielili się nas zaatakować.”

Dobrze poinformowane źródła mówią „Rzeczpospolitej”, że już od paru miesięcy trwają w tej sprawie bardzo intensywne rozmowy między naszym krajem i Francją. Zaczęły się one wraz z zawarciem w maju zeszłego roku Traktatu Nicejskiego, który zakłada, że oba kraje przyjdą sobie wzajemnie na odsiecz w razie zagrożenia.

– Ewolucja Polski, która bardzo długo stawiała niemal wyłącznie na sojusz z Amerykanami, jest szczególnie znacząca – mówi „Rzeczpospolitej” Élie Tenenbaum, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych we Francuskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (IFRI).

Ale dotyczy to także Szwecji czy Danii, które wymienił Macron, a które także należały do tej pory do krajów bardzo przywiązanych do współpracy transatlantyckiej. Prezydent Francji wskazał także na Holandię, Belgię i Grecję. Zaraz po zakończeniu przemówienia Macrona opublikowano też wspólną francusko-niemiecką deklarację o współpracy w obronie jądrowej i udziale obu krajów w manewrach z użyciem uzbrojenia atomowego jeszcze w tym roku.