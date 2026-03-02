Rzeczpospolita
Ukraińska oferta dla Bliskiego Wschodu. Specjaliści w zamian za rozejm

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaproponował, że wyśle najlepszych ukraińskich specjalistów od zwalczania irańskich dronów na Bliski Wschód, jeśli tamtejsi przywódcy przekonają Putina do zgody na miesięczny rozejm - pisze Bloomberg.

Publikacja: 02.03.2026 18:56

Operator drona

Operator drona

Foto: PAP/UKRINFORM

Agnieszka Kazimierczuk

  • Jakie warunki zaproponował Wołodymyr Zełenski, aby osiągnąć rozejm na Bliskim Wschodzie?
  • W jaki sposób relacje gospodarcze między Rosją a krajami Bliskiego Wschodu mogą wpływać na sytuację geopolityczną?
  • Jakie są potencjalne skutki rozejmu dla Ukrainy i krajów Bliskiego Wschodu?

Zdaniem Zełenskiego cztery lata pełnoskalowej inwazji Rosji pozwoliły Ukrainie zdobyć wyjątkowe doświadczenie w przechwytywaniu bezzałogowców – w tym irańskich dronów typu Shahed, które obecnie wykorzystywane są w atakach na kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska.

 – Zaproponowałbym następujące rozwiązanie: przywódcy Bliskiego Wschodu mają dobre relacje z Rosjanami. Mogą poprosić Rosję o wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni – powiedział Zełenski w rozmowie telefonicznej z agencją Bloomberg News.

Relacje gospodarcze jako narzędzie nacisku

Zdaniem Zełenskiego to właśnie relacje ekonomiczne państw regionu z Rosją mogą stać się narzędziem nacisku na Kreml.

-  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Katar mają dobre relacje – przede wszystkim gospodarcze – z Putinem – powtórzył prezydent. – W podobny sposób możemy pomóc także Izraelowi.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że po ogłoszeniu rozejmu jego kraj byłby gotowy wysłać na Bliski Wschód najbardziej doświadczonych operatorów systemów przechwytujących drony.

–  Gdy rozejm wejdzie w życie, wyślemy do krajów Bliskiego Wschodu naszych najlepszych operatorów przechwytujących drony – mówił Zełenski.

Dodał, że zawieszenie broni może trwać miesiąc, dwa miesiące albo choćby dwa tygodnie – tak, aby Ukraina mogła pomóc krajom regionu chronić ludność cywilną.

Według Zełenskiego Ukraina zdobyła unikalne kompetencje dzięki intensywnym atakom dronów w trakcie rosyjskiej inwazji, które uczyniły z ukraińskiej obrony powietrznej jedną z najbardziej doświadczonych na świecie.

Czy Moskwa zgodzi się na rozejm?

Ukraiński przywódca przedstawił swoją propozycję po weekendowych atakach dronów i rakiet na miasta Bliskiego Wschodu – w tym Dubaj – które Iran przeprowadził w odwecie za amerykańsko-izraelskie naloty. W wyniku tych uderzeń zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, oraz inni wysocy urzędnicy. 

Sytuacja ta znacząco podniosła napięcie w regionie i zwiększyła zapotrzebowanie na systemy obrony przeciw dronom, co – zdaniem Zełenskiego – Ukraina mogłaby wykorzystać, jednocześnie zyskując czas na ograniczenie walk z Rosją.

Moskwa wielokrotnie odrzucała wcześniejsze wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa do zawieszenia broni na Ukrainie. Nie jest więc jasne, dlaczego Kreml miałby teraz zmienić stanowisko.

W poniedziałek Putin odbył serię rozmów telefonicznych z przywódcami państw Zatoki Perskiej dotkniętych irańskimi atakami – m.in. Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy, że Moskwa pozostaje również „w stałym kontakcie z irańskim kierownictwem”.

Rośnie liczba ofiar konfliktu na Bliskim Wschodzie

Szacuje się, że w Iranie w wyniku połączonych ataków USA i Izraela zginęło co najmniej 555 osób. Media donoszą o tragicznych zdarzeniach, m.in. o uderzeniu w szkołę w Minab, gdzie mogło zginąć ok. 180 dzieci. Inne źródła podają łączne straty po stronie irańskiej na poziomie od 1060 do 1190 osób.

W Izraelu w ostatnich atakach odwetowych Iranu zginęło co najmniej 10 osób, a setki zostały rannych.

Potwierdzono śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, wysłanych do Kuwejtu w ramach jednostki logistyczno-zaopatrzeniowej. Pięciu kolejnych zostało ciężko rannych.

Źródło: rp.pl

