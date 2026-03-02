Ukraińska oferta dla Bliskiego Wschodu. Specjaliści w zamian za rozejm

Operator drona
Zdaniem Zełenskiego cztery lata pełnoskalowej inwazji Rosji pozwoliły Ukrainie zdobyć wyjątkowe doświadczenie w przechwytywaniu bezzałogowców – w tym irańskich dronów typu Shahed, które obecnie wykorzystywane są w atakach na kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska.
– Zaproponowałbym następujące rozwiązanie: przywódcy Bliskiego Wschodu mają dobre relacje z Rosjanami. Mogą poprosić Rosję o wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni – powiedział Zełenski w rozmowie telefonicznej z agencją Bloomberg News.
Zdaniem Zełenskiego to właśnie relacje ekonomiczne państw regionu z Rosją mogą stać się narzędziem nacisku na Kreml.
- Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Katar mają dobre relacje – przede wszystkim gospodarcze – z Putinem – powtórzył prezydent. – W podobny sposób możemy pomóc także Izraelowi.
Prezydent Ukrainy podkreślił, że po ogłoszeniu rozejmu jego kraj byłby gotowy wysłać na Bliski Wschód najbardziej doświadczonych operatorów systemów przechwytujących drony.
– Gdy rozejm wejdzie w życie, wyślemy do krajów Bliskiego Wschodu naszych najlepszych operatorów przechwytujących drony – mówił Zełenski.
Dodał, że zawieszenie broni może trwać miesiąc, dwa miesiące albo choćby dwa tygodnie – tak, aby Ukraina mogła pomóc krajom regionu chronić ludność cywilną.
Według Zełenskiego Ukraina zdobyła unikalne kompetencje dzięki intensywnym atakom dronów w trakcie rosyjskiej inwazji, które uczyniły z ukraińskiej obrony powietrznej jedną z najbardziej doświadczonych na świecie.
Ukraiński przywódca przedstawił swoją propozycję po weekendowych atakach dronów i rakiet na miasta Bliskiego Wschodu – w tym Dubaj – które Iran przeprowadził w odwecie za amerykańsko-izraelskie naloty. W wyniku tych uderzeń zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, oraz inni wysocy urzędnicy.
Sytuacja ta znacząco podniosła napięcie w regionie i zwiększyła zapotrzebowanie na systemy obrony przeciw dronom, co – zdaniem Zełenskiego – Ukraina mogłaby wykorzystać, jednocześnie zyskując czas na ograniczenie walk z Rosją.
Moskwa wielokrotnie odrzucała wcześniejsze wezwania prezydenta USA Donalda Trumpa do zawieszenia broni na Ukrainie. Nie jest więc jasne, dlaczego Kreml miałby teraz zmienić stanowisko.
W poniedziałek Putin odbył serię rozmów telefonicznych z przywódcami państw Zatoki Perskiej dotkniętych irańskimi atakami – m.in. Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował dziennikarzy, że Moskwa pozostaje również „w stałym kontakcie z irańskim kierownictwem”.
Szacuje się, że w Iranie w wyniku połączonych ataków USA i Izraela zginęło co najmniej 555 osób. Media donoszą o tragicznych zdarzeniach, m.in. o uderzeniu w szkołę w Minab, gdzie mogło zginąć ok. 180 dzieci. Inne źródła podają łączne straty po stronie irańskiej na poziomie od 1060 do 1190 osób.
W Izraelu w ostatnich atakach odwetowych Iranu zginęło co najmniej 10 osób, a setki zostały rannych.
Potwierdzono śmierć trzech amerykańskich żołnierzy, wysłanych do Kuwejtu w ramach jednostki logistyczno-zaopatrzeniowej. Pięciu kolejnych zostało ciężko rannych.
