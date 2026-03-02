Ukraińska oferta dla Bliskiego Wschodu. Specjaliści w zamian za rozejm

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie warunki zaproponował Wołodymyr Zełenski, aby osiągnąć rozejm na Bliskim Wschodzie?

W jaki sposób relacje gospodarcze między Rosją a krajami Bliskiego Wschodu mogą wpływać na sytuację geopolityczną?

Jakie są potencjalne skutki rozejmu dla Ukrainy i krajów Bliskiego Wschodu?

Zdaniem Zełenskiego cztery lata pełnoskalowej inwazji Rosji pozwoliły Ukrainie zdobyć wyjątkowe doświadczenie w przechwytywaniu bezzałogowców – w tym irańskich dronów typu Shahed, które obecnie wykorzystywane są w atakach na kraje takie jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Arabia Saudyjska.

– Zaproponowałbym następujące rozwiązanie: przywódcy Bliskiego Wschodu mają dobre relacje z Rosjanami. Mogą poprosić Rosję o wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni – powiedział Zełenski w rozmowie telefonicznej z agencją Bloomberg News.

Relacje gospodarcze jako narzędzie nacisku

Zdaniem Zełenskiego to właśnie relacje ekonomiczne państw regionu z Rosją mogą stać się narzędziem nacisku na Kreml.

- Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska i Katar mają dobre relacje – przede wszystkim gospodarcze – z Putinem – powtórzył prezydent. – W podobny sposób możemy pomóc także Izraelowi.