Wyznaczeni przez rząd nowi reprezentanci Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Weneckiej to prof. dr hab. Wojciech Sadurski oraz prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.

Prof. Wojciech Sadurski jest prawnikiem konstytucjonalistą, profesorem prawa na Uniwersytecie w Sydney oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, teorii prawa i prawach człowieka. Jest wybitnym badaczem mechanizmów demokracji, autorytaryzmu oraz ochrony praw podstawowych. Jego publikacje często stanowią punkt odniesienia w dyskusjach nad stanem praworządności w Europie.

Prof. dr hab. Monika Florczak‑Wątor, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się zagadnieniami praw i wolności jednostki, funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz standardami ochrony konstytucyjnej w Polsce i w Europie. Autorka licznych opracowań naukowych i opinii eksperckich z zakresu prawa publicznego.

Członkostwo w Komisji Weneckiej to zaszczyt i zobowiązanie

- Heraklit z Efezu przestrzegał kiedyś, że prawa należy strzec jak murów rodzinnego miasta, bo tylko za nimi można żyć bezpiecznie. Wierzę, że zaangażowanie nowych przedstawicieli Polski w prace Komisji Weneckiej będzie realnym wkładem w umacnianie tych murów, standardów demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka w całej Europie – powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas uroczystości w MSZ.