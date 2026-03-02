Od lewej: minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, prof. dr. hab. Wojciech Sadurski, prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Wyznaczeni przez rząd nowi reprezentanci Rzeczypospolitej Polskiej w Komisji Weneckiej to prof. dr hab. Wojciech Sadurski oraz prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.
Prof. Wojciech Sadurski jest prawnikiem konstytucjonalistą, profesorem prawa na Uniwersytecie w Sydney oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, teorii prawa i prawach człowieka. Jest wybitnym badaczem mechanizmów demokracji, autorytaryzmu oraz ochrony praw podstawowych. Jego publikacje często stanowią punkt odniesienia w dyskusjach nad stanem praworządności w Europie.
Prof. dr hab. Monika Florczak‑Wątor, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się zagadnieniami praw i wolności jednostki, funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz standardami ochrony konstytucyjnej w Polsce i w Europie. Autorka licznych opracowań naukowych i opinii eksperckich z zakresu prawa publicznego.
- Heraklit z Efezu przestrzegał kiedyś, że prawa należy strzec jak murów rodzinnego miasta, bo tylko za nimi można żyć bezpiecznie. Wierzę, że zaangażowanie nowych przedstawicieli Polski w prace Komisji Weneckiej będzie realnym wkładem w umacnianie tych murów, standardów demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka w całej Europie – powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas uroczystości w MSZ.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że przedstawione kandydatury są gwarancją najwyższych standardów merytorycznych i etycznych. - To osoby niezwykle szanowane w środowisku prawniczym, o ugruntowanym dorobku i co dla nas szczególnie istotne, absolutnie niezależne. Niezależność jest fundamentem odbudowy zaufania do państwa i jego instytucji - podkreślił.
Prof. Wojciech Sadurski podkreślił, że dołączenie do Komisji Weneckiej traktuje jako szczególny zaszczyt i zobowiązanie. - Sama nazwa „Demokracja przez Prawo” wyraża głęboką mądrość. Możemy spierać się o różne modele demokracji – w Europie jest ich wiele, ale rządy prawa stanowią wspólny mianownik i minimum konsensusu w języku konstytucyjnym. Nie są one wyłącznie zasadą techniczną czy przedmiotem sporu między prawnikami, lecz przede wszystkim moralnym przyrzeczeniem władzy wobec obywateli, że prawo nie będzie stosowane instrumentalnie – mówił prof. Sadurski.
Prof. Monika Florczak-Wątor podkreśliła rolę Komisji Weneckiej w monitorowaniu jakości rządów prawa oraz wzmacnianiu niezależności sądownictwa i ochrony praw jednostki w czasach kryzysów konstytucyjnych, narastających napięć politycznych i instrumentalnego wykorzystywania prawa. - Obecność Polski w tym gremium to wyraz gotowości do współtworzenia europejskich standardów praworządności – zaznaczyła.
Profesor wyraziła również satysfakcję z możliwości kontynuowania dorobku polskich przedstawicieli w Komisji, w tym prof. Hanny Suchockiej, oraz zadeklarowała, że swoje doświadczenie badawcze dotyczące jakości demokracji zamierza wykorzystać w pracach Komisji.
Komunikat MSZ i Ministerstwa Sprawiedliwości przypomina, że Komisja Wenecka (oficjalnie „Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo”), to najważniejszy organ doradczy Rady Europy działający od 1990 roku. Komisja wspiera państwa członkowskie w zakresie wzmocnienia rządów prawa, demokracji konstytucyjnej i ochrony praw człowieka. Opinie i ekspertyzy Komisji dotyczące konstytucji, ustaw ustrojowych oraz zmian w systemach sądowniczych stanowią fundament dla europejskich standardów praworządności.
Każde państwo będące członkiem Komisji Weneckiej deleguje jednego członka i jednego zastępcę, powoływanych spośród wybitnych ekspertów prawa konstytucyjnego lub międzynarodowego. Kandydatów wyznacza rząd danego państwa, a ich nominację zatwierdza Komitet Ministrów Rady Europy na czteroletnią kadencję, z możliwością ponownego powołania.
